В международные организации направлены обращения в связи с экологическим террором армян

БАКУ /Trend/ - Официальные представители министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели онлайн-встречи с международными организациями-партнерами для информирования о фактах экологического террора армян в Карабахе и в последние дни в Кельбаджарском районе, умышленном поджоге ими лесов, массовой вырубке деревьев.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе министерства, в ходе онлайн-встреч, проведенных по отдельности с офисом партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане, офисом представительства Программы развития ООН по Азербайджану и офисом Европейского регионального представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), зарубежные представители в очередной раз были проинформированы об ущербе, нанесенном армянскими агрессорами природным ресурсам, окружающей среде и биоразнообразию Карабахского региона, целенаправленном уничтожении лесов, богатых ценными породами деревьев и кустарников.

В то же время министерство обратилось в общей сложности к 31 международной организации, работающей в сфере экологии и защиты окружающей среды, с призывом остановить экологический геноцид, совершаемый армянскими агрессорами. В обращениях отмечено, что международные организации не принимают серьезных мер для предотвращения экологических преступлений Армении, закрывают на это глаза, и озвучено требование незамедлительного реагирования на продолжающиеся акты экологического террора, совершаемого армянами в Карабахе, Кельбаджарском районе, дачи оценки их варварским действиям, которые затронут весь регион и будут иметь необратимые экологические последствия в глобальном масштабе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)