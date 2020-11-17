В Мюнхене состоялось авторалли по случаю победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе руководителя Мюнхенского культурного центра азербайджанцев Саттара Керимова и с участием проживающих в Мюнхене азербайджанцев на центральных улицах этого города по случаю исторической победы Азербайджана в Отечественной войне прошло авторалли.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Тем самым соотечественники отметили освобождение исторических земель Азербайджана от почти 30-летней армянской оккупации.

Было подчеркнуто, что эта победа является результатом решительных действий Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, доблести азербайджанской армии и единства народа. Участники мероприятия выразили признательность всем, кто подарил азербайджанскому народу эту бесконечную радость, а также почтили память шехидов.