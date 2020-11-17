Скрывая правду во время боевых действий, Армения создала информационный вакуум

БАКУ /Trend/ - В ответ на провокации Армении 27 сентября вооруженные силы Азербайджана начали успешное контрнаступление, освобождая оккупированные территории. Хотя успехи нашей армии, освободившей села и районы от оккупации, широко освещались в местных и зарубежных средствах массовой информации, правительство Армении и работающая на него пресса утверждали, что все это ложь.

Правительство, создавшее информационный вакуум в Армении, до последнего дня скрывало от людей правду, передавая им ложную информацию. Во главе с официальным представителем минобороны Армении Арцруном Ованнисяном все лгали вплоть до освобождения города Шуша. Правду они признавали только после того, как азербайджанская сторона опубликовала кадры с освобожденных территорий. Армянские войска скрывали свое поражение под предлогом тактического отступления.

Одним из самых обсуждаемых событий стало освобождение Гадрута вооруженными силами Азербайджана, что также не было подтверждено сепаратистским режимом. Власти обманывали людей фейковыми новостями, в которых говорили, что якобы воюют с террористическими группировками. Например, с 27 сентября премьер-министр Никол Пашинян, без каких-либо оснований или фактов, приложил серьезные усилия в своих интервью иностранным СМИ и публичных заявлениях, пытаясь навязать международной и местной общественности утверждения о том, что Турция является стороной конфликта, а к боевым действиям якобы привлечены боевики с Ближнего Востока.

Правительство Армении, обманувшее свой народ во время боев за Шушу, до последнего дня заявляло, что не теряло контроль над городом. Представители иностранных СМИ, обслуживающих сепаратистский режим, также приложили большие усилия для распространения ложной информации среди простых армянских людей, представив короткие видеоролики из разных мест.

Даже сегодня, обманывая свой народ, Пашинян скрывает статистику потерь в живой силе и военной технике. Местные оппозиционные сайты, которые хотят показать и написать правду, находятся под давлением. Установлена слежка почти за каждым шагом СМИ. Все альтернативные платформы подавлены.

Премьер-министр, установивший диктаторский режим с момента прихода к власти, также ограничил деятельность свободных СМИ. Хотя правящие круги заявляют, что диктатуре, существовавшей в Армении несколько десятилетий, положен конец, страной правит тоталитарный режим.

Джейхун Алекперов

(Редактор: Наталья Кочнева)

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