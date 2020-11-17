Президент Ильхам Алиев: Сегодня население Армении переживает годы, которые переживало население Азербайджана в 1992 году

БАКУ/Trend/ - Сегодня население Армении переживает годы, которые переживало население Азербайджана в 1992 году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

«Мы вынудили врага, указали ему на его место, продемонстрировали величие азербайджанского народа.

На протяжении тридцати лет как руководство Армении, так и его покровители, проармянски настроенные силы, азербайджанофобские силы выдвигали различные домыслы, мол, Армения располагает мощной армией, армянский народ является воинственным народом, а азербайджанский народ воевать не может. Мы уничтожили этот миф, показали, кто является воинственным народом, победоносным народом. Просто те, кто находились у власти в Азербайджане в начале 1990-х годов не придавали значения армейскому строительству, толкали нашу страну в водоворот хаоса и анархии. В те годы, когда наши земли оказались под оккупацией, тогдашняя власть развязала гражданскую войну, тандем НФА-Мусават взял своих солдат в плен, разбомбил Гянджу. Поэтому земли были потеряны. Вот сегодня население Армении переживает годы, которые переживало население Азербайджана в 1992 году», - отметил Президент Ильхам Алиев.