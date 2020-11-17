Президент Ильхам Алиев: Мы разрушили армянский миф, теперь будут жить с клеймом позора

БАКУ/Trend/ - Мы разрушили армянский миф, уничтожили армянские вымыслы, посадили их на место, они стоят перед нами на коленях и теперь будут жить с этим клеймом, с клеймом позора.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

«Сегодня наша армия среди сильных армий в мировом масштабе. Мы показали всему миру, что азербайджанский народ является непобедимым народом, Азербайджанская армия – победоносной армией. Мы разрушили армянский миф, уничтожили армянские вымыслы, посадили их на место, они стоят перед нами на коленях и теперь будут жить с этим клеймом, с клеймом позора. Мы же теперь будем жить с чувством гордости как победоносный народ, как мощное государство, как непобедимая армия, как обладающие сильной волей», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«В течение этих 44 дней, можно сказать, регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца. Презренный враг должен принять наши условия, указать конкретную дату, и он был вынужден и указал. Поэтому в эти дни азербайджанский народ, азербайджанцы всего мира с чувством большой гордости отмечают нашу величественную Победу. Эта Победа красит наш народ, наших отважных сыновей, наше государство, и эта Победа продемонстрировала нашу мощь», - отметил глава государства.