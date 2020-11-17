Президент Ильхам Алиев: И на стадии политического урегулирования конфликта Азербайджан добивается и добьется своего

БАКУ/Trend/ - В настоящее время этап политического урегулирования конфликта. И на этой стадии Азербайджан добивается и добьется своего. Военный этап конфликта завершился. Освобождение города Шуша, а 9 ноября – еще более 70 населенных пунктов положило конец военной стадии конфликта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

«В начале конфликта и второй Карабахской войны я говорил, сегодня с чувством большой гордости еще раз говорю, что был военно-политический путь урегулирования конфликта, и Азербайджан доказал это на поле боя. Мы вынудили врага подписать акт о капитуляции, таким образом, остающиеся до сих пор под оккупацией Агдамский, Лачинский и Кяльбаджарский районы также в ближайшие дни возвращаются Азербайджану. Но посмотрите, какие злодеяния чинит презренный враг – сжигают дома, школы, вырубают деревья, обрывают электрические линии. Весь мир это видит, все ведущие международные каналы показывают это. Нет ни совести, ни стыда, ни морали. Поэтому победа, одержанная во второй Карабахской войне, представляет большое историческое значение. Это не только вопрос освобождения Азербайджаном родных земель от оккупации. Это одновременно показывает всему миру, всем захватчикам, что их конец может быть таким. Конец захватчиков, оккупантов будет таким», - сказал глава государства.