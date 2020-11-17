Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов

Политика 17 ноября 2020 16:41 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов

БАКУ/Trend/ - Здесь, в освобожденном от оккупации городе Физули, я вновь хочу сказать, да упокоит Аллах души всех наших шехидов, желаю их близким терпения, выражаю их родителям благодарность, что вырастили таких отважных сыновей для нашего государства, народа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

«Мы разгромили армию Армении и, в то же время, преподали урок преступникам, которые на протяжении долгих лет руководили этой страной. За последние два года Пашинян уничтожил свою страну, а теперь он просто думает, как спасти свою жизнь от гнева армянского народа?! Мы уничтожили армию Кочаряна-Саркисяна. Они разрушили наши земли. На этот раз они от страха даже не сунули и носа на территорию Нагорного Карабаха. Так где же ваш героизм? Прицепили себе на грудь фальшивые ордена «за героизм», выбросите эти железяки, мы нанесли вам поражение. Пашинян – никто. Кочарян и Саркисян, палачи азербайджанского народа, палачи Ходжалы, мы нанесли вам поражение, уничтожили вашу армию. Если бы акт о капитуляции не был бы подписан Арменией, они сами знают, чем бы эта война завершилась. Вот в чем заключается наша сила, наше единство. Железный кулак разбил вам головы, и впредь больше никто не смеет разговаривать с нами на языке ультиматумов. В том числе опозорившийся Пашинян, он выдвинул нам 7 условий, мы ответили ему с лихвой. Ну и где теперь эти условия? У меня было одно условие, убирайся вон, уходи, и это условие было выполнено. За счет силы, единства, за счет наших отважных сынов, шехидов. Здесь, в освобожденном от оккупации городе Физули, я вновь хочу сказать, да упокоит Аллах души всех наших шехидов, желаю их близким терпения, выражаю их родителям благодарность, что вырастили таких отважных сыновей для нашего государства, народа. Память о них будет вечно жить в наших сердцах. Да дарует Аллах исцеления всем нашим раненым военнослужащим, уверен, что в скором времени они вернутся к нормальной жизни, они всегда будут находиться в центре внимания», - сказал глава государства.

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