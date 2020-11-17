Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил (ОБНОВЛЕНО) (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 16 ноября 2020 18:40)

БАКУ/Trend/ - Как мы уже сообщали, 16 ноября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий-победоносец Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев дал указания по строительству дороги из Физулинского района в город Шуша. Строительство этой дороги уже началось.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом реализации проекта.

Президент Ильхам Алиев:

-Сегодня очень знаменательный, исторический день в жизни нашей страны. Сегодня закладывается фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Эта дорога представляет очень большое значение, так как она ведет нас в город Шуша, являющуюся короной Карабаха.

Последние годы в нашей стране построено много дорог. Могу сказать, что с 2004 года по настоящее время проложено более 16000 километров автомобильных дорог, причем качественных дорог. Азербайджан занимает одно из передовых мест в мире по этому показателю. Однако данная дорога представляет особое значение. Как я уже сказал, она ведет нас в Шушу. Вместе с тем, это первый проект, реализуемый на освобожденных от оккупации землях.

После освобождения Шуши от оккупации враг уже понял, что дальше сопротивляться не будет иметь никакого смысла. Спустя день после освобождения города Шуша от оккупации героическая Азербайджанская армия освободила еще более 70 населенных пунктов, что по сути явилось последним ударом по врагу. Неслучайно, 10 ноября враг фактически подписал акт о капитуляции. Освобождение города Шуша от оккупации продемонстрировало нашу силу, профессионализм нашей армии, отвагу, героизм наших военнослужащих. Взятие города Шуша стало операцией, требующей очень большого профессионализма и смелости. Уверен, что эта операция займет особое место в мировой военной истории, так как наши отважные военнослужащие, вооруженные лишь легким оружием, осуществили эту операцию, пройдя горы, леса и тропы. Освобождение города Шуша от оккупации – наша славная Победа.

Сегодня мы уже приступили к созидательной работе. Спустя 8 дней после дня Победы и 6 дней после капитуляции Армении с этого места – поселка Алханлы прокладывается автомобильная дорога Физули-Шуша. Эта дорога будет очень удобной и широкой. Она позволит нам комфортно ездить в Шушу с обеспечением мер безопасности.

Вторая Карабахская война является нашей славной Победой, захваченные земли освобождены от оккупации. В настоящее время подсчитывается и будет точно подсчитан нанесенный врагом ущерб. Все пострадавшие люди за счет государственной поддержки вернутся к родным очагам. Мы будем проводить эту работу планомерно – в первую очередь, подсчет ущерба, ведение точного учета, вслед за этим – работы по восстановлению и реконструкции.

Как вам известно, враг разрушил всю инфраструктуру на оккупированных и освобожденных от оккупации землях. Наши города, можно сказать, разрушены до основания, что еще раз свидетельствует о зверстве врага. Весь мир увидит это. Весь мир узнает, с какими врагами-варварами мы столкнулись лицом к лицу.

В настоящее время этап политического урегулирования конфликта. И на этой стадии Азербайджан добивается и добьется своего. Военный этап конфликта завершился. Освобождение города Шуша, а 9 ноября – еще более 70 населенных пунктов положило конец военной стадии конфликта. В начале конфликта и второй Карабахской войны я говорил, сегодня с чувством большой гордости еще раз говорю, что был военно-политический путь урегулирования конфликта, и Азербайджан доказал это на поле боя. Мы вынудили врага подписать акт о капитуляции, таким образом, остающиеся до сих пор под оккупацией Агдамский, Лачинский и Кяльбаджарский районы также в ближайшие дни возвращаются Азербайджану. Но посмотрите, какие злодеяния чинит презренный враг – сжигают дома, школы, вырубают деревья, обрывают электрические линии. Весь мир это видит, все ведущие международные каналы показывают это. Нет ни совести, ни стыда, ни морали. Поэтому победа, одержанная во второй Карабахской войне, представляет большое историческое значение. Это не только вопрос освобождения Азербайджаном родных земель от оккупации. Это одновременно показывает всему миру, всем захватчикам, что их конец может быть таким. Конец захватчиков, оккупантов будет таким.

Сегодня эта замечательная церемония закладки фундамента представляет большое символическое значение. Мы прокладываем новую дорогу из освобожденного от оккупации города Физули и идущих до него сел до города Физули, и из Физули – в Шушу. Этой дороги никогда не было. Гражданам Азербайджана, наверное, известно, что в советское время дорога в Шушу вела через территорию Агдама – Агдам-Ханкенди-Шуша. В настоящее время пользоваться этой дорогой пока невозможно. Еще раз сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим замечательным событием. Карабах наш! Карабах – Азербайджан!

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева сфотографировались на память с дорожными работниками.

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Отметим, что некогда вдоль дороги, ведущей в Физулинский район, кипела жизнь, люди в этих селах жили в мире и благополучии. Однако после оккупации армянами наших земель азербайджанцы были изгнаны из родных очагов, армянские вандалы полностью разрушили дома. Они не оставили камня на камне, варварски разрушили построенные азербайджанцами дома. Это – результат деяний армян.

Глава государства и Первая леди прибыли в освобожденный от оккупации город Физули.

Президент Ильхам Алиев поднял в Физули доблестный флаг Азербайджана. Эти кадры – одна из самых славных страниц современной истории Азербайджана. Победоносный Верховный главнокомандующий поднял трехцветный флаг на наших исторических землях, освобожденных героической азербайджанской армией от оккупации.

Президент Ильхам Алиев: Физули освобожден от захватчиков. В городе Физули поднят флаг Азербайджана. Мы вернулись в Физули. Однако сердце болит, когда видишь вдоль дороги разрушенные села, город Физули в разрушенном состоянии. Во что превратили дикари наш город?! Разрушили, разрушили дома, всю инфраструктуру, нет ни одного уцелевшего здания. Весь мир должен знать, что такое армянский вандализм, и мы покажем это всему миру. Не только Физули, но и Агдам, другие города, в каком они состоянии. Словно через эти земли прошло дикое племя. Все разрушило, разграбило, пыталось уничтожить наше культурное, историческое, религиозное наследие, но не добилось поставленной цели. Мы должны были прийти, вернуться. Пришли и вернулись. Изгнали врага с наших земель, подняли государственный флаг Азербайджана. Отныне на этих землях будем жить мы, равно как жили веками, как жил наш народ.

Презренный враг изменил и название Физули, дал ему какое-то уродливое название. Физули носит имя нашего гениального, великого поэта Мухаммеда Физули. Мы восстановили это название. Разрушенный город Физули является живым свидетелем армянского фашизма. Весь мир должен знать это и не молчать, как молчал, оставался безучастным 30 лет. Эта безучастность фактически закрепляла армянскую оккупацию. Нас словно побуждали смириться с этой ситуацией, чтобы вопрос был разрешен мирным путем, год от года на протяжении 30 лет мы слышали одни и те же слова – конфликт не имеет военного урегулирования, данный вопрос должен быть решен мирным путем. Однако мы доказали, что конфликт имеет решение, в том числе и военное. Мы доказали это всему миру за счет героизма, отваги наших мужественных военнослужащих, ценой крови наших шехидов, конфликт имеет военное решение и мы добились этого. Не будь военного решения, враг не подписал бы акт о капитуляции. С первых дней войны я говорил, что руководство Армении, верховный главнокомандующий Армении – если этого человека вообще можно так назвать – должны заявить, представить график, когда и какой район будут покидать. После этого мы остановим войну. В противном случае мы пойдем и пошли до конца. Были освобождены Физули, Гадрут, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Шуша, а через день после города Шуша – более 70 сел, в целом свыше 300 населенных пунктов, благодаря нашей силе враг был сломлен, пал на колени и вынужден был 10 ноября подписать акт о капитуляции. Мы вынудили врага, указали ему на его место, продемонстрировали величие азербайджанского народа.

На протяжении тридцати лет как руководство Армении, так и его покровители, проармянски настроенные силы, азербайджанофобские силы выдвигали различные домыслы, мол, Армения располагает мощной армией, армянский народ является воинственным народом, а азербайджанский народ воевать не может. Мы уничтожили этот миф, показали, кто является воинственным народом, победоносным народом. Просто те, кто находились у власти в Азербайджане в начале 1990-х годов не придавали значения армейскому строительству, толкали нашу страну в водоворот хаоса и анархии. В те годы, когда наши земли оказались под оккупацией, тогдашняя власть развязала гражданскую войну, тандем НФА-Мусават взял своих солдат в плен, разбомбил Гянджу. Поэтому земли были потеряны. Вот сегодня население Армении переживает годы, которые переживало население Азербайджана в 1992 году.

Азербайджанский народ уничтожил эту презренную власть, спустя год, смел и выбросил. После прихода к власти Гейдара Алиева все позитивные веяния начали развиваться. Сегодня наша армия среди сильных армий в мировом масштабе. Мы показали всему миру, что азербайджанский народ является непобедимым народом, Азербайджанская армия – победоносной армией. Мы разрушили армянский миф, уничтожили армянские вымыслы, посадили их на место, они стоят перед нами на коленях и теперь будут жить с этим клеймом, с клеймом позора. Мы же теперь будем жить с чувством гордости как победоносный народ, как мощное государство, как непобедимая армия, как обладающие сильной волей.

В течение этих 44 дней, можно сказать, регулярно оказывалось давление, поступали угрозы, наказы, сообщения, сигналы из разных источников, разных адресов. Я говорил, что никто не может преградить нам путь, мы пойдем до конца. Презренный враг должен принять наши условия, указать конкретную дату, и он был вынужден и указал. Поэтому в эти дни азербайджанский народ, азербайджанцы всего мира с чувством большой гордости отмечают нашу величественную Победу. Эта Победа красит наш народ, наших отважных сыновей, наше государство, и эта Победа продемонстрировала нашу мощь. Показала, что Азербайджан никогда не смирится с таким положением. В течение 17 лет как Президент страны и Верховный главнокомандующий я неоднократно высказывался по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Говорил, что мы никогда не можем позволить, чтобы на исторической земле Азербайджана было создано второе армянское государство. Говорил, что территориальная целостность Азербайджана не была и не будет предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Говорил, что если не получится мирным путем, то мы восстановим ее военным путем. Мои выступления есть везде, они опубликованы. Я говорил эти слова и сдержал их. Мы восстановили нашу территориальную целостность, прогнали оккупантов с оккупированных территорий, не позволили создать второе армянское государство, ни о каком статусе и речи не может идти. Есть единое Азербайджанское государство. Есть многонациональное, многоконфессиональное, прогрессивное Азербайджанское государство. Все граждане Азербайджана, представители всех народов, религий живут нормально, в условиях добрососедства, мира. Армянский народ будет жить также. У нас нет проблем с армянским народом. В своих многочисленных интервью в течение этих 44 дней я говорил, что они являются нашими гражданами, и они увидят, что под руководством Азербайджана они будут жить хорошо, они должны избавиться от криминального, трусливого режима хунты. Сепаратистские руководители Нагорного Карабаха – трусы. Проживающие там армяне, проживающие в Армении армяне видели их трусливость. Сколько людей дезертировало. Главарь их хунты прятался в бункере, не мог даже и носа высунуть наружу. Ну и где твои смелость, отвага?!

Мы разгромили армию Армении и, в то же время, преподали урок преступникам, которые на протяжении долгих лет руководили этой страной. За последние два года Пашинян уничтожил свою страну, а теперь он просто думает, как спасти свою жизнь от гнева армянского народа?! Мы уничтожили армию Кочаряна-Саркисяна. Они разрушили наши земли. На этот раз они от страха даже не сунули и носа на территорию Нагорного Карабаха. Так где же ваш героизм? Прицепили себе на грудь фальшивые ордена «за героизм», выбросите эти железяки, мы нанесли вам поражение. Пашинян – никто. Кочарян и Саркисян, палачи азербайджанского народа, палачи Ходжалы, мы нанесли вам поражение, уничтожили вашу армию. Если бы акт о капитуляции не был бы подписан Арменией, они сами знают, чем бы эта война завершилась. Вот в чем заключается наша сила, наше единство. Железный кулак разбил вам головы, и впредь больше никто не смеет разговаривать с нами на языке ультиматумов. В том числе опозорившийся Пашинян, он выдвинул нам 7 условий, мы ответили ему с лихвой. Ну и где теперь эти условия? У меня было одно условие, убирайся вон, уходи, и это условие было выполнено. За счет силы, единства, за счет наших отважных сынов, шехидов. Здесь, в освобожденном от оккупации городе Физули, я вновь хочу сказать, да упокоит Аллах души всех наших шехидов, желаю их близким терпения, выражаю их родителям благодарность, что вырастили таких отважных сыновей для нашего государства, народа. Память о них будет вечно жить в наших сердцах. Да дарует Аллах исцеления всем нашим раненым военнослужащим, уверен, что в скором времени они вернутся к нормальной жизни, они всегда будут находиться в центре внимания.

Все наши военнослужащие, а также жители, проживавшие в Физули и на других освобожденных от оккупации землях, должны знать, что мы восстановим эти места. Я говорил, что в Физули не было ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить на него азербайджанский флаг. Но мы восстановим. Уже даны соответствующие указания, мы будем делать это по плану, мы пригласили международных экспертов, и они приедут. Мы вместе подсчитаем весь нанесенный ущерб. Затем пригласим специалистов по градостроительству – как азербайджанских специалистов, так и зарубежных. Они также приедут, будет создан новый градостроительный план. Восстановление сел, городов, инфраструктуры, экологии – все эти планы есть. Все их мы реализуем, Иншаллах, все! С помощью Аллаха мы реализуем их все. Точно так же, как мы вернули свои земли, уничтожили врага, возвысили этот трехцветный флаг, мы решим и все оставшиеся вопросы. Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!

Х Х Х

Глава нашего государства, находясь за рулем, увидел собравшихся вдоль дороги людей, и, остановив автомобиль, встретился с ними.

Х Х Х

За рулем автомобиля по дороге в Джебраил Президент Ильхам Алиев сказал:

–Джебраильский район. Едем к Худаферинскому мосту. Он впереди.

А вот и дома граждан Азербайджана, разрушенные озверевшим врагом.

Река Араз, азербайджано-иранская граница. Граница дружбы.

Видя по дороге разрушенные противником села, мы вновь становимся свидетелями того, с каким озверевшим врагом мы находимся лицом к лицу. Видя это, еще раз убеждаешься , что мы восстановили не только свою территориальную целостность, но и уничтожили кровожадного врага. В мире было много войн, они идут и сегодня. И сегодня в некоторых местах продолжается оккупация. Но я не верю, что кто-то столкнулся с таким жестоким, бесчеловечным врагом.

Наша историческая победа является победой, одержанной над армянским фашизмом. Наша победа является восстановлением справедливости. Сегодня, 16 ноября, останется в моей жизни как особая дата. Потому что через несколько минут мы подойдем к нашему древнему памятнику архитектуры – Худаферинскому мосту.

Эти горы уже наши, они всегда были нашими. Но на протяжении около 30 лет враг осел в этих горах, на наших землях, на наших исконных землях, бросал нам вызов.

Мы восстановим все разрушенные озверевшим врагом дома.

А вот и Худаферинское водохранилище.

Ниже нас река Араз. Сейчас мы въезжаем в туннель. На той стороне соседнее государство – Исламская Республика Иран.

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Глава нашего государства и первая леди прибыли к Худаферинскому мосту. Эти мгновения также будут вписаны на страницы нашей истории золотыми буквами.

Президент Ильхам Алиев поднял над Худаферинском мостом славный флаг Азербайджана. Поднятие главой нашего государства флага над историческим Худаферинским мостом является гордостью для азербайджанского народа. Худаферин, который оставил глубокие следы в духовной жизни, истории нашего народа, также являлся вопросом национальной гордости.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прогулялись по берегу реки Араз, сделали фото на память перед Худаферинским мостом.

Затем глава нашего государства и Первая леди отправились в город Джебраил.

Окрестности дороги в город Джебраил находятся в таком же состоянии. Вот оно, грязное лицо армянских оккупантов. Это демонстрирует истинную сущность армянских вандалов, кем они являются.

Президент Ильхам Алиев: Въезжаем в город Джебраил. Враг создал здесь для себя воинские части. В городе нет ничего, кроме воинских частей.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в освобожденный от оккупации 4 октября город Джебраил.

Мы пережили моменты, по которым наш народ тосковал долгие годы. Глава нашего государства, Верховный главнокомандующий поднял наш трехцветный флаг и в городе Джебраил.

Президент Ильхам Алиев: Город Джебраил освобожден от оккупации, поднят государственный флаг Азербайджана. Поздравляю весь азербайджанский народ. Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!

Пойдемте посмотрим на некоторые здания.

Здесь было управление полиции врага. Теперь здесь на посту азербайджанские полицейские.

Посмотрите, в какое состояние презренный враг привел город Джебраил. Пусть весь мир это увидит. Пусть увидит и узнает, с каким недостойным врагом мы столкнулись. Они разрушили, разграбили все здания. У них была цель, чтобы впредь здесь никогда не проживали азербайджанцы. Мы будем жить, будем жить вечно. Мы все восстановим, все. Посмотрите, до какого состояния они довели. Поднимала ли на протяжении 30 лет какая-либо международная структура вопрос по этому поводу? Проводился ли здесь мониторинг? Теперь весь мир увидит, во что они превратили город Джебраил.

Это центр города Джебраил. Нет ни одного уцелевшего здания. Они не оставили ни одного уцелевшего здания. Они лишь построили там для себя воинскую часть. Вся остальная инфраструктура, дома, здания, школы, общественные здания – все снесено врагом.

Они ответят. Ответят в международных судах. Я говорил, хочу сказать еще раз, что приедут международные структуры, будет подсчитан весь ущерб. Будет подсчитан нанесенный нам на протяжении 30 лет ущерб. Враг, который в эти дни разрушает Кяльбаджар, истребляет леса, поджигает здания, школы, ответит и за это.

Они считали, что после этих разрушений азербайджанское население никогда не вернется сюда. Поэтому и разрушили все. Но они ошиблись. Мы вернулись. Вот, стоим здесь, на своих родных землях, в городе Джебраил. Все это мы восстановим.

Будет составлен новый генеральный план. Соответствующие указания даны. Для каждого города будет составлен особый генплан. Здесь будут созданы все административные, общественные здания, школы, медучреждения. Будет создана вся инфраструктура. Построены улицы, парки, аллеи. Во всех городах будут возведены памятники победы, и сюда вернется жизнь.

Граждане Азербайджана вновь будут жить, созидать, творить здесь. Но сегодняшняя история никогда не забудется. Вот эти вот разрушенные дома являются живыми свидетелями армянского зверства. В этих домах проживали граждане Азербайджана, мирные граждане. Презренный враг изгнал их с их же земель, разрушил их здания, присвоил, разграбил их имущество. Враг – вор, бесстыдный, бессовестный враг. Хочу еще раз сказать, что наша яркая Победа это не только восстановление территориальной целостности. Это борьба сил добра и зла. Злые силы потерпели поражение, а мы победили. Потому что мы строим и созидаем. Армяне же, вот, что они сделали, разрушили.

Мы восстановим все это. Азербайджанский народ в очередной раз покажет свое величие. Мы вновь докажем всему миру, что мы – великий народ. Мы вернулись, вернулись сражаясь. Никто нам не подарил эти земли. Ни одна международная организация не оказала давления на агрессора. Никто не потребовал у них выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Их цель просто заключалась в том, чтобы не было ни войны, ни мира, сохранить все в замороженном виде, сделать оккупацию вечной, стереть историческое наследие наших исконных земель, арменизировать наши земли, присвоить нашим городам, селам уродливые армянские названия и стереть из сознания азербайджанского народа этот вопрос. Но они ошиблись. Я неоднократно говорил, что мы никогда не смиримся с этой оккупацией. Каждый джебраилец жил одной мечтой – вернуться на свои родные земли.

Справедливость восторжествовала. Победоносная Азербайджанская армия восторжествовала. Мы сломали врагу хребет. Прогнали его с наших земель. Азербайджанский флаг был поднят над освобожденными от оккупации землями и будет развеваться вечно.

Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!

16 ноября 2020 18:40