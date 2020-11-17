Президент Ильхам Алиев объявил о начале прокладки дороги Физули-Шуша (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня очень знаменательный, исторический день в жизни нашей страны. Сегодня закладывается фундамент автомобильной дороги Физули-Шуша. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Эта дорога представляет очень большое значение, так как она ведет нас в город Шуша, являющийся короной Карабаха.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

“Последние годы в нашей стране построено много дорог. Могу сказать, что с 2004 года по настоящее время проложено более 16000 километров автомобильных дорог, причем качественных дорог. Азербайджан занимает одно из передовых мест в мире по этому показателю. Однако данная дорога представляет особое значение. Как я уже сказал, она ведет нас в Шушу. Вместе с тем, это первый проект, реализуемый на освобожденных от оккупации землях”, - сказал глава государства.