Турецко-российские обсуждения по контролю за режимом прекращения огня продолжаются – Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Встречи между Турцией и Россией по Совместному мониторинговому центру по контролю за режимом прекращения огня продолжаются.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что в настоящее время делегации Турции и России обсуждают технические вопросы, продолжая прилагать совместные усилия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)