Три турецкие партии проголосуют за закон об отправке военных в Азербайджан

БАКУ / Trend/ - Три политические партии Турции проголосуют за закон об отправке военных в Азербайджан, сообщает во вторник Trend.

За законопроект проголосуют правящая партия Справедливости и развития, партия " İYİ" и Народно-республиканская партия.

Отметим, что в соответствии с законопроектом, в Азербайджан планируется отправка турецких военных для Мониторингового центра по контролю за режимом прекращения огня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)