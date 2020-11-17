Президент Азербайджана поздравил новоизбранного Президента Молдовы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Молдовы Майе Санду.

"Уважаемая госпожа Санду.

Поздравляю Вас с избранием на должность Президента Республики Молдова.

Верю, что азербайджано-молдавские традиционные отношения дружбы и сотрудничества нашими совместными усилиями будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей дальнейшей деятельности на благо дружественного народа Молдовы", - говорится в поздравительном письме.