Президент Ильхам Алиев выделил 50 млн манатов на проектирование и строительство дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству автомобильной дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства автомобильной дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша общей протяженностью 101,5 километра из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог первоначально выделяются 50 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.

Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для продолжения работ по строительству автодороги, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.