Отказ Армении от договоренностей по урегулированию в Карабахе был бы "самоубийством" - Путин

БАКУ /Trend/ - Отказ Армении от договоренностей по урегулированию в Карабахе был бы "самоубийством".

Об этом, как передает Trend, сказал в интервью телеканалу "Россия-24" президент России Владимир Путин.

По его словам, отказ был бы "самоубийством" и огромной ошибкой.