Отказ Армении от договоренностей по урегулированию в Карабахе был бы "самоубийством" - Путин

Политика 17 ноября 2020 21:50 (UTC+04:00)
Отказ Армении от договоренностей по урегулированию в Карабахе был бы "самоубийством" - Путин

БАКУ /Trend/ - Отказ Армении от договоренностей по урегулированию в Карабахе был бы "самоубийством".

Об этом, как передает Trend, сказал в интервью телеканалу "Россия-24" президент России Владимир Путин.

По его словам, отказ был бы "самоубийством" и огромной ошибкой.

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