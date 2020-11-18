Аккаунт помощника Президента Азербайджана в Twitter разблокирован
БАКУ /Trend/ - Twitter-аккаунт помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева разблокирован, передает в среду Trend.
Позже Хикмет Гаджиев поблагодарил всех за восстановление его аккаунта в Twitter: "Дорогие друзья, хочу поблагодарить каждого из вас за решительную поддержку в восстановлении моего профиля в Twitter, заблокированного на основе жалоб армянского лобби. Как говорит Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев "Мы сильны вместе!", "Наша борьба продолжается!".
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