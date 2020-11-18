Как Пашинян обманывал свой народ в социальных сетях

БАКУ /Trend/ - Хотя армянское государство приложило максимум усилий, чтобы обмануть собственный народ во время 44-дневной войны, истинное положение дел ему скрыть не удалось. Политическое руководство Армении, распространяя ложную информацию о немногочисленных потерях в ходе боевых действий, пыталось выставить Армению стороной, превосходящей на поле боя. Власти использовали всевозможные средства, чтобы обмануть армянскую общественность, в том числе с помощью фейковых кадров в социальных сетях. Например, через несколько дней после освобождения Зангилана азербайджанской армией, армян "убеждали" в обратном. "Эксперт" Ален Гулян, телеграмм-канал "Баграмян 26" и другие активисты армянского агитпропа делились фейковыми видео, в которых утверждали, что Зангиланский район находится под контролем Армении. Но через несколько дней ложь этих диванных патриотов была разоблачена.

Когда после Зангилана были освобождены и другие азербайджанские города, армянскому обществу снова начали бессовестно лгать. Но азербайджанская армия преподносила армянскому агитпропу один "сюрприз" за другим. Самый тяжелый удар по лгущим своему народу властям Армении был нанесен освобождением от оккупации города Шуша и поселка Гадрут. Героические воины Азербайджана освободили город Шуша практически в рукопашном бою. Освобождение Шуши - жемчужины Карабаха, окончательно переломило хребет армянской армии и политической власти Армении. Хотя завербованный армянами "журналист", руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, называющий себя "военным корреспондентом", и старался изо всех сил ввести армянский народ в заблуждение, утверждая, что Шуша под контролем армян, у него это не получилось.

Спустя день после освобождения города Шуша в Армении начался хаос, народ требовал отставки Пашиняна и его команды. Пашинян в обращении к армянскому народу признал, что армянские ВС вынуждены были отступить, потому что не могли противостоять азербайджанской армии. Пашинян признал, что азербайджанская армия обладала преимуществом с первого дня, но он лгал людям, "чтобы они не падали духом".

Второе признание поступило от Араика Арутюняна. Так называемый "президент" незаконного режима в Нагорном Карабахе признался, что лгал армянскому обществу до самого последнего дня войны.

Факты налицо. Армянские руководители открыто признали свою ложь, признали, что лгали армянам о "победах" на фронте, чтобы остаться у власти, ради чего преднамеренно посылали на смерть армянских военнослужащих.

(Автор: Самир Али)