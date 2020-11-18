Горские евреи попросят Президента Азербайджана Ильхама Алиева назвать улицу в Шуше в честь Альберта Агарунова

БАКУ /Trend/ - Президент Международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ", вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев выступил на своей странице в Facebook с инициативой об увековечивании памяти воина-танкиста, Национального героя Азербайджана, еврея по происхождению Альберта Агарунова в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша.

Как сообщает в среду Trend, Герман Захарьяев отмечает, что называть улицы в честь героев — славная традиция, зародившаяся столетия назад. "Благодаря ей имена славных сынов и дочерей своего народа всегда на слуху, память о них живет, их помнят и произносят в том числе представители молодого поколения. Сегодня мы вместе со всем азербайджанским народом радуемся его победе, возвращению его исконных земель. Но мы не должны забывать при этом всю историю конфликта, длившегося без малого 30 лет", – подчеркивает он.

Герман Захарьяев пишет, что в начале 90-х годов ХХ века на защиту Родины встали все жители Азербайджана, в том числе горские евреи. "Танкист Альберт Агарунов пал смертью храбрых в бою под Шушой — жемчужиной Карабахского ханства, которая только сейчас вернулась к законным владельцам. Думаю, будет справедливым, если одна из улиц этого города получит имя Альберта Агарунова — так народ будет всегда помнить своего героя", – подчеркнул глава Фонда "СТМЭГИ".

"С соответствующей инициативой я намерен обратиться к руководству Азербайджана, и я надеюсь, что она встретит широкую поддержку», - отмечает Герман Захарьяев.

Напомним, что 7 июня 1992 года за мужество и отвагу, проявленные во время защиты территориальной целостности Азербайджанской Республики, и за обеспечение безопасности мирного населения Альберту Агарунову было присвоено звание Национального героя Азербайджана (посмертно). Герой похоронен в Аллее шехидов в Баку.

Медаль Национального героя вручил сестре Альберта, Софье Мамедовой, Президент Азербайджана Гейдар Алиев.

Бакинская средняя школа номер 154, которую окончил Альберт Агарунов, носит его имя. Перед зданием школы установлен бюст героя. В школе открыт мини-мемориал А. Агарунова, в котором всегда стоят живые цветы, у бюста герою проводятся все школьные мероприятия.

В поселке Красная Слобода в честь Альберта Агарунова названа улица, где на стене одного из зданий установлена памятная доска в честь Национального героя. В 2017 году на стене дома в поселке Амирджан, где жил Альберт Агарунов, также была установлена мемориальная доска.

15 ноября 2019 года в Наримановском районе Баку состоялась торжественная церемония официального открытия памятника Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову.