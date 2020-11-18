Президент Ильхам Алиев: Факт принятия парламентом Нидерландов несправедливого постановления не будет содействовать налаживанию нами более близких связей

БАКУ/Trend/ - К сожалению, когда была назначена наша встреча, мне сообщили, что парламент Вашей страны принял постановление, предусматривающее санкции против Азербайджана, направленное против Азербайджана, а также Турции. Мой помощник сообщил мне, что в ходе обсуждений министр иностранных дел Нидерландов выступил с наиболее сбалансированным подходом. Так что мы ценим это. Однако факт принятия парламентом несбалансированного и несправедливого постановления, конечно, не будет содействовать налаживанию нами более близких связей.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулин Айземан.

«Случилось так, что ваше прибытие в Азербайджан, можно сказать, совпало с периодом войны. Поэтому наша встреча по объективным причинам была перенесена. Мне сообщили, что Вы прибыли, можно сказать, два месяца назад. Уверен, что Вы понимаете, почему наша встреча не произошла раньше. Однако, к сожалению, когда была назначена наша встреча, мне сообщили, что парламент Вашей страны принял постановление, предусматривающее санкции против Азербайджана, направленное против Азербайджана, а также Турции. Мой помощник сообщил мне, что в ходе обсуждений министр иностранных дел Нидерландов выступил с наиболее сбалансированным подходом. Так что мы ценим это. Однако факт принятия парламентом несбалансированного и несправедливого постановления, конечно, не будет содействовать налаживанию нами более близких связей. Прежде всего, учитывая факт принятия вчера данного постановления, хочу сказать, что Армения совершила нападение на нас. Мы защищались, и в результате этого нам удалось на основании норм и принципов международного права и истории освободить принадлежащие нам территории. Мы вели борьбу за свободу, освобождение территорий, и наша борьба завершилась большим военным и политическим успехом. Как вам известно, 10 ноября было подписано трехстороннее заявление, положившее конец войне. Поэтому меня крайне удивило то, что после этого – после подписания самой Арменией данного заявления, означающего ее капитуляцию, в стране, расположенной далеко от нашего региона, было принято такое постановление. Вам, наверное, известно, что страны региона поддержали данное заявление. Все наши соседи выразили ему поддержку. Двое из наших соседей – Россия и Турция примут участие в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому считаю, было бы справедливее, если бы вы заняли нашу сторону, а не другую. Вы, наверное, знакомы и с комментариями Государственного департамента США, Европейского Союза, поддержавших прекращение огня. Поэтому я понимаю, что у парламентов своя повестка дня. Иногда у них бывают свои пожелания, это понятно. Я также понимаю, что правительство вашей страны может иметь свою позицию, отличающуюся от принятого парламентом постановления. Однако трудно будет объяснить нашему народу, почему это произошло», - сказал глава государства.