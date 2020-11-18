Азербайджан высоко оценивает усилия России по решению нагорно-карабахского конфликта – МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан высоко оценивает усилия России по решению нагорно-карабахского конфликта, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В сообщении говорится, что Россия постоянный член СБ ООН, и единственная страна-сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, непосредственно граничащая и имеющая многолетние исторические связи с Азербайджаном. Это объясняет прямой интерес России к укреплению безопасности, стабильности и мира на Южном Кавказе.

«В интервью президента России Владимира Путина от 17 ноября достаточно подробно рассказано о важной роли, которую сыграло посредничество главы российского государства в достижении договорённостей от 9 ноября с.г. Личная роль Президента России, его подпись под трехсторонним заявлением от 9 ноября с.г. представляют его исключительно важный вклад в процесс мирного урегулирования и гарантию необратимости этого процесса. Полностью разделяем оценку Президента России о том, что важным достижением трехстороннего заявления является прекращение кровопролития. Азербайджанская сторона всегда и полностью, начиная с первых минут войны, поддерживала призывы международного сообщества к прекращению огня», - говорится в сообщении.

Как говорится в документе, в своем интервью Президент России также коснулся истории процесса урегулирования. «Особую важность имеют слова Президента России о том, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являются неотъемлемой частью Азербайджана. Эта позиция России опирается на прочный фундамент резолюций Совета Безопасности ООН, решений ОБСЕ и других международных организаций. Прозвучавшее в интервью Президента России заявление о том, что оккупированные территории нашей страны находились под контролем Армении, носит крайне важный характер. Это свидетельствует о полном крахе попыток армянской стороны ввести мировое сообщество в заблуждение и выдвинуть на передний план незаконный режим, который был создан Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Таким же образом провалились попытки руководства Армении расширить рамки конфликта и втянуть в него ОДКБ. В своем интервью Президент России вновь ясно и чётко заявил, что на территорию Армении никто не покушался. Таким образом, была подтверждена позиция Азербайджана о том, что все боевые действия идут исключительно на территории нашей страны, которая была оккупирована вооруженными силами Армении в 1990-х годах. Следует особо подчеркнуть то, что Президент России охарактеризовал возможный отказ армянской стороны выполнить условия договоренностей от 9 ноября с.г., как «огромную ошибку» и даже как «самоубийство». Мы полностью разделяем эту оценку. Как мудро отметил Президент России, достигнутое при активной поддержке России трёхстороннее заявление создает хорошую базу для нормализации отношений в длительной перспективе», - отмечается в информации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)