Палата депутатов Италии приняла резолюцию о соблюдении обязательств трехстороннего заявления (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Постоянная комиссия по внешним связям Палаты депутатов Италии 18 ноября 2020 года приняла резолюцию, призывающую к соблюдению обязательств, вытекающих из заявления, подписанного Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, сообщает в четверг Trend.

В документе предоставлена информация об истории и правовых рамках конфликта, подчеркивается, что в результате военных операций в 1991-1994 гг. погибли 30 тысяч человек, сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами, что с 1993 года Нагорный Карабах и другие семь районов Азербайджана находились под контролем Армении, и что СБ ООН выразил в своих четырех резолюциях позицию по конфликту.

Сообщается, что 27 сентября 2020 года между Арменией и Азербайджаном начались столкновения, и, несмотря на трижды объявлявшийся режим гуманитарного прекращения огня, погибло минимум 5000 человек, был нанесен крупный ущерб инфраструктуре, населенным пунктам и историческим памятникам.

В резолюции подчеркивается, что 9 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали заявление о немедленном прекращении огня, возвращении Азербайджану оккупированных Арменией территорий и развертыванию на новой линии соприкосновения российских миротворческих сил, и в этом контексте в резолюции итальянское правительство призывает стороны к соблюдению режима прекращения огня и других обязательств, исходящих из трехстороннего заявления.

В резолюции итальянское правительство призывает все заинтересованные стороны обеспечить возвращение вынужденных переселенцев на контролируемые ими территории, защиту прав человека, уважение принадлежности каждой общины, культурного и религиозного плюрализма, обеспечить целостность и охрану исторического и культурного наследия.

В документе также отражена просьба к итальянскому правительству, учитывая трудности ОБСЕ в осуществлении активной роли в связи с нагорно-карабахским кризисом, поднять в штаб-квартире ОБСЕ вопрос о необходимости пересмотра эффективности политики и механизмов этой структуры, максимально обеспечить обязательство Италии на основании совместной договоренности с Европой и международными институтами для внесения вклада в стабилизацию и восстановление региона.

Обращая внимание на вопросы энергетической безопасности Италии и Европы, Палата депутатов призывает правительство обратиться к странам региона для обеспечения регулярности транспортировки нефти и газа по трубопроводам, связанным с Италией и Европой.

(Текст: Кямаля Сеидова)