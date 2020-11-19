Армения переживает горькие последствия 30-летней оккупационной политики, направленной против Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня Армения переживает горькие последствия оккупационной политики, которую она 30 лет проводила против Азербайджана. В Армении глубокий политический кризис, хаос, в обществе серьезные разногласия во мнениях и высока вероятность гражданской войны.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что эта ситуация была неизбежной для Армении: «Захватническая политика Армении изолировала ее от всех процессов, идущих в регионе, в том числе, глобальных проектов регионального и международного значения, инициированных Азербайджаном. Поэтому экономика этой страны стала зависеть от пожертвований, поступающих извне, Армения с каждым днем все больше приближалась к пропасти. Тем не менее, Азербайджан, демонстрируя гуманизм, всегда заявлял, что для Армении откроются хорошие перспективы, если она прекратит захватническую политику, а также говорил, что никогда не смирится с оккупацией своих земель и, рано или поздно, освободит их либо мирным, либо военным путем. Однако Армения не смогла правильно оценить ситуацию и предпочла продолжить оккупационную политику. Пришедший к власти с улицы, премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжил захватническую политику своих предшественников и, даже, стал прибегать к новым провокациям, озвучивать необоснованные утверждения, желая начать новую войну за новые территории. Водя в пьяном угаре хороводы в жемчужине Карабаха – Шуше, проведя незаконные «выборы» в Нагорном Карабахе, сказав, что «Карабах – это Армения, и точка», Пашинян положил жирную точку переговорному процессу».

Депутат отметила, что доблестная азербайджанская армия, начав 27 сентября контрнаступательные операции в ответ на армянские провокации, показала место Пашиняну и Армении, за 44 дня разрушила вымышленный миф и «непроходимые» укрепления, которые армяне строили 30 лет, нанесла такие удары Армении, от которых она не сможет оправиться ещё десятки лет, и вынудила ее смириться с капитуляцией: «Теперь в Армении ищут виновника этого позорного поражения, Пашинян винит в этом то своих предшественников, то военных, делает все возможное, чтобы удержаться у власти. В стране отставки и аресты приобрели массовый характер. Теперь становится ясно, что армянские власти с первых дней знали, что проиграют, но, на что-то надеясь, решили продолжить военные действия, попав в результате в то положение, в котором находятся сегодня. Ситуация дошла до того, что Пашинян, который, придя к власти, раздал обещания народу, теперь не гнушается его оскорблять, называя его «скулящими под стенами». Сожаление вызывает странное молчание некоторых международных организаций, пытающихся преподносить себя глашатаями демократии, которые сразу трубят на весь мир о каком-нибудь мелком вопросе в Азербайджане, и в то же время ведут себя так, словно в Армении ничего не происходит. Это еще раз показывает, что они придерживаются двойных стандартов, их предвзятое отношение к Азербайджану. Азербайджан за счет своих сил восстановил справедливость и освободил свои земли».

В заключение Гасанова добавила, что под руководством Президента Ильхама Алиева нашу страну ожидает прекрасное будущее, на освобожденные от оккупации земли вновь возвращается жизнь, вынужденные переселенцы вернутся на свои земли. Слава Верховному главнокомандующему и азербайджанской армии!».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)