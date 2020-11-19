Агентства ООН завершили миссию по оценке ущерба районов Азербайджана, пострадавших от конфликта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился четырехдневный визит скоординированной оценочной миссии агентств ООН в пострадавшие от конфликта районы Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, миссия состояла из представителей офиса резидента-координатора ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международной миграционной организации, Координационного офиса ООН по гуманитарным вопросам, Программы развития ООН, ЮНИСЕФ, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и ВОЗ.

Миссия встретилась с главами органов исполнительной власти Бардинского, Агдамского и Агджабединского районов, а также посетила дома временных вынужденных переселенцев и места, где проживают общины, пострадавшие от конфликта. Они также посетили деревни и поселки вблизи зоны конфликта, чтобы оценить ущерб, нанесенный жилым домам и гражданской инфраструктуре. Для обеспечения понимания основных нужд и планирования соответствующих механизмов гуманитарного реагирования в различных секторах, в дополнение к действиям правительства, миссия подготовит отчет.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)