Сегодня состоится очередное заседание парламента Азербайджана (версия 2)

Политика 20 ноября 2020 10:02 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:37)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На повестке дня заседания следующие вопросы:

- об изменении в Конституционный закон «Об основах экономической независимости Азербайджана» (во втором чтении)

- о законопроекте по внесению изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджана «За Победу в Отечественной войне» (первое чтение)

- о законопроекте «Об учреждении звания «Герой Отечественной войны» (первое чтение)

- о законопроекте «О переименовании села Гушчубаба Ходжавендского района Азербайджана в село Бахарлы»

- о законопроекте «О переименовании села Цакури Ходжалинского района Азербайджана в село Хунерли»

- о законопроекте об изменениях в Лесной, Земельный, Гражданский, Трудовой, Семейный кодексы, в законы «О земельной реформе», «О земельном рынке», «Об управлении муниципальными землями», «О государственной пошлине», «О государственном реестре недвижимости», «О приобретении земель для государственных нужд», «О статусе военнослужащих», «О защите здоровья населения», «О дорожном движении», «О социальной защите детей, потерявших родителей, и лишенных родительской опеки», «Об автомобильных дорогах», «О частной медицинской деятельности», «О государственной службе», «О психиатрической помощи», «Об онкологической помощи» и «Об ограничении использования табачной продукции» (все в третьем чтении)

- о законопроекте об изменении в закон «О медицинском страховании» (в третьем чтении)

- о законопроекте об изменении в закон «О государственной службе» (во втором чтении)

- о законопроекте об изменении в закон «Об охране окружающей среды» (в первом чтении)

- о законопроекте об изменении в Кодекс об административных правонарушениях (в первом чтении).

- о законопроекте по внесению изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "100-летие (1920-2020) Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности" (в первом чтении).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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