Необъективная позиция Франции направлена против территориальной целостности Азербайджана - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанская армия вошла в Агдамский район, в связи с чем я поздравляю азербайджанский народ.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказала председатель парламента Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend

Гафарова отметила, что Агдамский район возвращен на основе заявления, подписанного 10 ноября президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении.

Спикер парламента подчеркнула, что несмотря на то, что многие страны одобряют этот документ, есть и такие страны, кто недоволен им, и пытаются препятствовать осуществлению этого заявления.

По ее словам, с самого начала руководство Франции заняло необъективную позицию, демонстрируя предвзятое отношение в вопросе освобождения от оккупации земель азербайджанской армией.

Гафарова добавила, что некоторые французские депутаты даже в период активной фазы военных действий незаконно посетили Карабах, поддержав сепаратистов. Она отметила, что эти шаги направлены против территориальной целостности Азербайджана, и идут вразрез с мандатом Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)