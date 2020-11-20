Президент Ильхам Алиев: Автомобильная дорога Агдам-Ханкенди-Шуша откроется через определенное время

БАКУ /Trend/ - В подписанном 10 ноября трехстороннем заявлении говорится, что все коммуникации откроются, в том числе считаю, что и автомобильная дорога Агдам-Ханкенди-Шуша откроется через определенное время.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«В действительности, наши восстановительные работы уже начались. Будучи в Физули, были даны все соответствующие указания в связи со строительством новой дороги в Шушу, из резервного фонда Президента выделены средства, первоначально 50 миллионов манатов. Но этих средств будет недостаточно. В следующем году будут выделены дополнительные средства. По моему указанию дорога Ахмедбейли-Алханлы-Физули-Шуша разделена на несколько частей. Я дал указание привлечь несколько компаний, чтобы мы построили эту дорогу, не теряя времени и в кратчайший срок. Потому что граждане Азербайджана знают, что раньше дорогой, ведущей в Шушу, была дорога Агдам-Ханкенди, но теперь воспользоваться этой дорогой пока что невозможно. В подписанном 10 ноября трехстороннем заявлении говорится, что все коммуникации откроются, в том числе считаю, что и автомобильная дорога Агдам-Ханкенди-Шуша откроется через определенное время. Считаю, что открытие коммуникаций, в то же время дорог и коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, в будущем внесут свой вклад и в долгосрочный мир в регионе.

Эти работы найдут свое решение в плановом порядке. Мы уже дали старт первому большому проекту. В аналогичном порядке мы предпримем последовательные шаги и для восстановления города Агдам и всей его инфраструктуры. Агдамцы и жители всех остальных освобожденных от оккупации районов могут быть уверены, что Азербайджанское государство всегда будет рядом с ними», - сказал Президент Азербайджана.