Президент Ильхам Алиев: Освобождение Агдама от оккупации стало возможным в результате славной военной Победы

БАКУ /Trend/ - Освобождение Агдама от оккупации стало возможным в результате славной военной Победы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Если бы Азербайджан не нанес Армении поражения на поле боя, то Армения не вышла бы с наших земель по своей воле. Есть много факторов, дающих основание говорить это. В первую очередь, укрепления в этих регионах – на оккупированных землях, туда было затрачено много средств. Эти укрепления были сделаны так, чтобы Азербайджанская армия не смогла оттуда пройти. Но они вновь ошиблись. Не смогли правильно рассчитать нашу силу. Они не знали на что сегодня способны Азербайджанская армия, граждане Азербайджана. Не знали, что нас к этой Победе ведет как наша сила, техническое оснащение, так и моральный дух. Не знали, что на протяжении всех этих лет азербайджанский народ живет лишь одной мечтой – вернуться на земли своих предков. Все эти и другие факторы обусловили эту Победу.

Поэтому, делая эти укрепления и, в то же время предпринимая другие шаги, они преследовали одну цель, чтобы эта оккупация была вечной. В противном случае они бы не стали изменять названия наших исторических городов, сел. Агдаму дали одно уродливое название, Физули – другое уродливое название. Они составили новые карты, на которых сепаратистская «Нагорно-Карабахская республика» охватывала не бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область, но и все другие оккупированные земли, и они представляли это международной общественности», - сказал глава государства.