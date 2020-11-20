Президент Ильхам Алиев: Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт уже остается позади

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт уже остается позади, и это отмечают также международные эксперты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Азербайджан, завоевав яркую Победу на поле боя, смог добиться своего и на политическом поле. Будут приняты меры по благоустройству этих земель. В первую очередь, должны быть проведены работы по разминированию. А это занимает очень много времени. Потому что презренный враг заминировал большие территории. После этого должны быть проведены работы по инфраструктурным проектам. Уже даны указания, анализируется существующая инфраструктура. У нас сейчас есть спутниковые и другие возможности. Совершая поездку в Физулинский и Джебраильский районы, я воспользовался новой дорогой, которая была построена в кратчайший срок. Это временная дорога, но в любом случае ею можно пользоваться. То есть мы выполним все эти работы, и наш план большого возвращения в настоящее время разрабатывается», - сказал глава государства.