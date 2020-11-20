Президент Ильхам Алиев: Армения фактически колония

БАКУ /Trend/ - Армения фактически колония.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«На протяжении около 30 этих лет Армения не смогла стать независимой страной, и сегодня она не является независимой. Армения фактически колония. Об этом ли мечтал армянский народ? Этого ли они ожидали? Почему они не смогли стать независимой страной? Из-за оккупации. Чего они добились этой оккупацией? Ничего. Они опозорились на политическом уровне, мы опозорили их, проведя активную работу во всех международных организациях, и были приняты необходимые нам, требующие исполнения международного права резолюции, решения. Потерпев поражение на поле боя, они опозорились на весь мир. Впредь они будут жить с этим клеймом, с клеймом потерпевшей поражение страны. Они жили в Баку, Гяндже, других наших городах, районах. Кто-то что-то говорил им? Нет. Они лишились этого. Прогнав оттуда наш народ, проведя политику этнической чистки, они были вынуждены уйти и отсюда. Чего добились? Ничего. А теперь в этой позорной ситуации они грызутся между собой, уничтожают оставшуюся государственность», - сказал Президент Ильхам Алиев.