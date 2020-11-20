Президент Ильхам Алиев: Мы могли бы разрушить Ханкенди за один день

БАКУ /Trend/ - Мы не разрушали их города, хотя могли это сделать. Разрушить Ханкенди после взятия Шуши не составило бы большой проблемы. Мы могли бы разрушить его за один день.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Сделали ли мы это? Нет. А во что они превратили наши города? Поэтому у нас нет проблем с армянским народом. Хочу сказать еще раз, все народы, проживающие в едином Азербайджанском государстве, обладают равными правами, в том числе армянский народ. В Азербайджане проживают тысячи армян. Кто-то что-то говорит им в нашей стране? Нет. Они нормально живут как граждане Азербайджана. Уверен, что придет день, и проживающие в Нагорном Карабахе армяне также поймут, что единственным путем для них является проживание бок о бок с азербайджанским народом, проживание в условиях добрососедства и воздержание от всех этих грязных деяний», - сказал глава государства.