Президент Ильхам Алиев: Представители стран, которые в первые дни войны хотели угрожать нам, получили наш жесткий ответ

БАКУ /Trend/ - Представители стран, которые в первые дни войны хотели угрожать нам, получили наш жесткий ответ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Мы спасли регион от армянского фашизма, спасли мир от армянского фашизма. Но он может поднять голову. Но мы не позволим. Пусть все это знают. Мы пойдем на любой шаг, чтобы защитить себя. Мы предпримем любые шаги, чтобы защитить своих граждан, и никто не сможет остановить нас. За эти 44 дня весь мир увидел. Никто не может устоять перед нами, ставить нам условия. Представители стран, некоторых западных стран, которые в первые дни войны хотели поставить нам условия, угрожать нам, оклеветать нас, получили наш жесткий ответ. Они увидели, что мы не из тех стран, которые преклоняют голову перед кем-то, и я не из тех лидеров, который потерпит от кого-то какое-то слово. Я ответил с лихвой и по мере необходимости буду отвечать. Поэтому, если армянский фашизм вновь поднимет голову, если против нас будет совершена какая-либо провокация, то они получат в 10 раз сильнее, в 10 раз, и никто не сможет остановить нас», - сказал глава государства.