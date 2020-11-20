Президент Ильхам Алиев: Если к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами

БАКУ /Trend/ - Если после завершения этого кризиса к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«В настоящее время сложившаяся в Нагорно-Карабахском регионе географическая ситуация, конечно же, в разы увеличила наши возможности. Достаточно просто посмотреть на карту, чтобы любой мог увидеть у кого есть какие возможности. Поэтому я хочу еще раз сказать свое слово. Сегодня в Армении царит внутренний кризис. И это естественно. Потому что военное поражение, причем такое позорное поражение, конечно же, может привести к волнениям в любой стране. Поэтому, наверное, если после завершения этого кризиса к власти в Армении придут здравомыслящие силы, то мы готовы установить нормальные отношения с этими силами. Но с палачами, теми, кто пролил кровь азербайджанского народа, у нас не может быть никаких связей. Пусть все это знают! После этого возможности Азербайджана в этом регионе, конечно же, расширятся, в том числе возможности влияния. Но наши возможности рассчитаны только лишь на сотрудничество. Все работы, которые мы провели до сегодняшнего дня в регионе, в котором мы живем, придали импульс сотрудничеству. Все наши проекты – энергетические, транспортные, гуманитарные проекты углубляют сотрудничество», - сказал глава государства.