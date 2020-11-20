Президент Ильхам Алиев: Ежедневно в Армении арестовывают того или иного лидера оппозиции. Где ты, Совет Европы?

БАКУ /Trend/ - Ежедневно в Армении арестовывают того или иного лидера оппозиции. Где ты, Совет Европы?

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Наша победа уже вызвала большие проблемы в Армении. Но посмотрите, какова реакция международных организаций на это. Есть реакция? Нет. Ежедневно в Армении арестовывают того или иного лидера оппозиции, причем совершенно необоснованно. Хоть какая-то западная страна отреагировала на это? Нет. Осудила это? Нет. Руководители основных оппозиционных партий арестованы. Никто ничего не говорит. Где ты, Совет Европы? Где ты, Совет Европы, недолюбливающий Азербайджан, пытающийся очернить нас, почему молчишь? Или же мониторинговый комитет. Там назначили несколько докладчиков по Азербайджану. Армения должна находиться под мониторингом. Почему молчишь, Совет Европы? Где твои руководители, твой мониторинговый комитет, политический комитет? Не видите, что в Армении господствуют репрессии? Не видите, что диктатор бросает вызов? Причем побежденный, поверженный диктатор. Почему же вы молчите? Где же ваша демократия, права человека? Есть ответ? Нет. И не будет. После моих слов, увидите, не будет. Все будет завуалировано, прикрыто. Европейский парламент принял против Азербайджана более 10 безобразных, построенных на лжи резолюций. Почему молчишь, Европейский парламент? Считаешь себя якобы центром демократии мира. Ответь, выступи с сообщением, заявлением, осуди это. На глазах всего мира диктатор уничтожает всю оппозицию. Убил одного человека. Среди захвативших парламент один человек уже найден мертвым. Почему вы молчите? Почему? Неправительственные организации, регулярно проводящие грязные кампании против нас, почему вы молчите? Хорошо, ударил по нам баллистической ракетой, вы смолчали, кассетными бомбами, фосфорными бомбами – опять смолчали. Крупные страны, страны, считающие себя лидерами Европы, почему вы молчите? Скажите, ответьте. А то каждый, кому не лень, пытается задеть нас. Отвечаю всем, всем с лихвой», - сказал Президент Ильхам Алиев.