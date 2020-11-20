Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана нормальные отношения с соседними странами, а Армения всем делает замечание

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана нормальные отношения с соседними странами, а Армения всем делает замечание.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Все работы, которые мы провели до сегодняшнего дня в регионе, в котором мы живем, придали импульс сотрудничеству. Все наши проекты – энергетические, транспортные, гуманитарные проекты углубляют сотрудничество. Мы не сделали ни одного неправильного шага. Например, не сделали ни одного шага, который мог бы создать какую-то проблему для нашего соседа. Поэтому у нас нормальные, хорошие отношения с соседними странами. Могу сказать, что они могут быть примером для многих. А каковы отношения Армении с ее соседями? С Азербайджаном такая вот оккупация, территориальные претензии к Турции. России сейчас, как говорится, выражают недовольство. Я знаю почему они не смогли доставить оружие через Иран. Потому что Иран дружественная, братская нам страна. Потому что, учитывая нашу просьбу, они закрыли свое воздушное пространство. Потому что не хотели, чтобы оно было доставлено и убило азербайджанцев. Против Грузии выдвигается та же претензия. Потому что в период войны Грузия также закрыла свое воздушное пространство и не позволила перевозить оружие наземными путями. И она не хотела, чтобы озверевший враг убивал наших гражданских лиц. Они выдвигают претензию против России, что она не помогла им. В своем интервью Президент России представил достаточно ясную и абсолютно точную информацию, выразил свою позицию. Азербайджан воевал на своей признанной международным правом территории. Поэтому здесь и речи не может идти о позволении вмешательства каких-либо союзнических отношений. Но они всем делают замечание, всеми недовольны. Как можно жить с таким мышлением?» - сказал глава государства.