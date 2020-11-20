Председатель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Великобритании поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Член Палаты общин парламента Великобритании, председатель группы дружбы с Азербайджаном Боб Блэкмен направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Как председатель межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан поздравляю Вас с подписанием исторического мирного соглашения.

Межпарламентская группа дружбы Великобритания-Азербайджан искренне приветствует это мирное соглашение, которое предусматривает возвращение исторических земель Азербайджана.

Мы также рады известию о том, что в соответствии с новым соглашением Нагорный Карабах будет возвращен Азербайджану, а Армения в течение нескольких недель выведет свои вооруженные силы из прилегающих территорий.

Господин Президент, мы поздравляем Вас и азербайджанский народ с проявлением сдержанности и решимости во время конфликта. Мы, как друзья Азербайджана в парламенте Великобритании, еще раз подчеркиваем, что продолжим наши усилия по пропаганде этого конфликта и доведению до мирового сообщества справедливой позиции Азербайджана».