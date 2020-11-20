Погибшие от армянской агрессии в населенных пунктах вдали от линии фронта считаются шехидами - Кабмин Азербайджана (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:25)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал разъяснение по поводу постановления № 453.

Как сообщили в пятницу Trend в Кабинете министров, согласно подпункту 1.2.4 "Правил увековечения имени шехида и применения льгот для семей шехидов", утвержденных постановлением Кабинета министров Азербайджана от 15 января 1994 года №10, шехидами считаются только мирные жители, погибшие и пропавшие без вести в результате армянской агрессии в приграничных с Арменией районах и в Карабахе.

Вооруженные силы Армении, наряду с обстрелом из различного оружия позиций армии Азербайджана и населенных пунктов в прифронтовой зоне начиная с 27 сентября 2020 года, также осуществили военные провокации против мирного населения в городах Нафталан и Гянджа, находящихся вдали от линии соприкосновения, в результате чего в этих населенных пунктах за пределами Карабаха были убиты десятки и ранены сотни мирных жителей.

В связи со сложившейся в стране ситуацией возникла необходимость внести поправки в соответствующее законодательство, чтобы мирные жители, погибшие в этих районах, считались шехидами.

Согласно постановлению, мирные жители погибшие и пропавшие без вести в результате агрессии Армении в приграничных с Арменией районах и в Карабахе, а также мирные жители убитые и пропавшие без вести в результате армянской военной провокации (нападение, обстрел) в других частях страны, считаются шехидами.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)