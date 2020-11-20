Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Агдамского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с освобождением Агдамского района.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Дорогие соотечественники,

Искренне поздравляю вас с освобождением Агдамского района от оккупации и передаю каждому из вас самые добрые пожелания! Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир, стабильность, благополучие и безопасность! Пусть каждый дом в нашей стране будет наполнен светом, добром и счастьем! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!»