За истекший период 2020 года в Азербайджане на 8 оборонительных позициях построены военно-бытовые комплексы

БАКУ /Trend/ - Строительство военных объектов в войсках Нахчыванского гарнизона, мероприятия по улучшению служебных и жилищно-бытовых условий личного состава были успешно продолжены за истекший период 2020 года. В частях и соединениях Отдельной общевойсковой армии построены новые здания, военные городки, парки отдыха, на военных объектах проведен капитальный и текущий ремонт.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, в окруженных со всех сторон горными хребтами высокогорных районах Нахчыванской АР, где наблюдается холодная и снежная зима, создана надежная система обороны. Для образцовой службы нашего личного состава на оборонительных позициях, расположенных в сложных горных условиях, созданы все необходимые условия. Благодаря всему этому наши военнослужащие, дислоцированные на господствующих высотах, надежно защищают нашу Родину. В качестве продолжения работ по модернизации инфраструктуры в воинских частях за минувший период 2020 года на восьми оборонительных позициях построены новые военно-бытовые комплексы. Наши солдаты, живущие в современных казармах, служат с высоким морально-психологическим духом и патриотизмом.

Солдат Гюндюз Мехтизаде сообщает, что он служит со своими боевыми товарищами на высоте свыше 3000 метров. "Мы словно родные братья с нашими боевыми товарищами. Здесь созданы все необходимые условия для несения службы, мы бдительно несем боевое дежурство. Служу Азербайджанской Республике!", - сказал солдат.

Здания, построенные в частях первого эшелона, обладающих мощным оборонным потенциалом, оснащены качественной мебелью, устойчивой связью, системами постоянного освещения и отопления. Военные объекты, построенные для комфортного отдыха, приема пищи и образцовой службы солдат и офицеров, обеспечены зимней одеждой, топливом, питьевой водой и продуктами питания.

Довольный созданными условиями солдат Джаббар Джаббаров подчеркнул, что их казарма отвечает самым современным требованиям: "Мы гордимся, что являемся солдатами победоносной армии Азербайджана, которая одержала победу в Отечественной войне".

Победа в успешной контрнаступательной операции по освобождению оккупированных земель вызвала гордость у каждого из нас, а также еще большее воодушевление у всех наших солдат. Наши воины, продолжающие свою службу, черпая силы из единства государство-народ-армия, живут радостью победы.

Солдат Сеймур Фархадлы сказал, что гордится несением службы на такой высоте.

"Недавние успешные действия нашей победоносной армии еще более укрепили как мой боевой дух, так и дух моих боевых товарищей. На всех азербайджанских землях будет развеваться флаг Азербайджана. Карабах - это Азербайджан", - сказал солдат Фархадлы.

Солдат Джавидан Шукюрзаде подчеркивает, что для несения боевого дежурства созданы все условия.

"Мы здесь не просто боевые товарищи, мы - одна семья, братья. Если противостоящий нам противник предпримет попытку провокации, то перед ним будут стоять такие отважные и храбрые солдаты, как мы. Как это было в боях в Нагорном Карабахе, когда они увидели отвагу наших боевых товарищей. Мы полностью готовы предотвратить любую вражескую провокацию. Мы гордимся, что являемся азербайджанскими солдатами. Карабах - это Азербайджан!", - сказал Шукюрзаде.

Поблагодарив Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и Председателя Верховного Собрания Нахчыванской АР Васифа Талыбова за образцовые условия службы, личный состав Отдельной общевойсковой армии, оставаясь приверженным идеям общенационального лидера Гейдара Алиева, укрепляет исторические победы в обороне Родины, обеспечивая территориальную целостность азербайджанского государства.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)