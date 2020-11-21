Группа представителей интеллигенции Агдама направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика 21 ноября 2020 00:46 (UTC+04:00)
Группа представителей интеллигенции Агдама направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Группа представителей интеллигенции Агдама направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляем Вас по случаю грандиозной военной победы, завоеванной благодаря Вашему таланту победоносного полководца нашей славной армией на Карабахском фронте.

Справедливой Отечественной войной Вы положили конец конфликту, продолжающемуся на протяжении двух столетий, беспощадной разлуке, которая длилась более 30 лет. Освободив Карабах, Вы написали самую священную страницу нашей истории и стали автором этой славной летописи. Возвысив в Шуше флаг Азербайджана, являющийся символом государственности, Вы гордо заявили всему миру, что хозяином всего Карабаха является именно азербайджанский народ.

Господин Верховный главнокомандующий-победоносец.

То, что в цикле побед, завоеванных в Отечественной войне, есть и Агдамский район, подарило всей общественности страны чувство безграничной радости и гордости. А чувства, которые испытываем мы - агдамцы, невозможно передать словами. День, когда наша могущественная армия вошла на освобожденные от оккупации территории Агдамского района после 27-летней разлуки, стал самым счастливым днем, вызывающим гордость у наших жителей.

Агдамцы всегда были преданы традициям государственности Гейдара Алиева – политическому курсу Президента Ильхама Алиева. Благодаря большой заботе великого лидера в 70-80 годах прошлого столетия Агдам пережил период несравненного развития и созидания. Гейдар Алиев превратил Агдам в сильную, неприступную крепость. Не случайно, что в начале 90-х годов прошлого столетия, когда в нашей стране царил хаос, она находилась на грани войны, один из первых митингов, организованных с целью приглашения великого лидера к власти, прошел именно в Агдаме под лозунгом "Наше спасение только с Гейдаром Алиевым".

С начала этой несправедливой войны жители Агдама чуть ли не с голыми руками, с примитивным оружием бросились в бой, более 6 тысяч сыновей стали шехидами, тысячи людей - инвалидами. Однако ситуация, когда страна осталась фактически без руководства, привела к тому, что находящийся лицом к лицу с врагом Агдам оказался без поддержки. К сожалению, Армения, воспользовавшись царящим в стране хаосом, при содействии своих покровителей оккупировала Агдам.

После возвращения великого лидера к власти агдамцам, которые уже находились в статусе вынужденных переселенцев, была оказана большая забота и поддержка. Гейдар Алиев вновь стал опорой агдамцев, постоянно оказывал помощь в решении проблем, с которыми они сталкивались.

Мы поверили в Вас так же, как верил Вам великий лидер, на выборах мы всегда единогласно поддерживали Вас. Вы также продолжаете эту традицию общенационального лидера. Благодаря Вам десятки тысяч агдамцев были обеспечены квартирами в новых заложенных городках, а также государственными пособиями, социальной помощью, их жизнь значительно улучшилась.

Наконец, Вы сегодня вернули нас на родную землю наших отцов и предков – в наш Агдам!

Уважаемый Президент.

Не хватает слов, чтобы выразить любовь и уважение всего населения Агдама к Вам и дорогой Мехрибан ханым Алиевой. Благодаря Вашей отваге полководца, лидерским способностям, дипломатическому таланту, в судьбе агдамцев начинается новая веха. Мы не только прощаемся с жизнью беженца, но и получаем возможность вновь обустроить свой родной край.

Уверены, что точно так же, как великий лидер Гейдар Алиев в 70-80-е годы прошлого столетия превратил Агдам в один из самых благоустроенных, процветающих регионов Азербайджана, Вы так же в кратчайшие сроки вновь возродите Агдам как один из самых развитых, благоустроенных центров всего Кавказа.

Уважаемый Президент,

От имени сотен тысяч жителей Агдама выражаем Вам и уважаемой Мехрибан ханым Алиевой вечную признательность за то, что победоносно вернули нам родной край. Мы в долгу перед Вами.

Агдамцы всегда были едины с Вами, с курсом государственности Гейдара Алиева, и впредь будут преданно, самоотверженно идти по этому пути.

С уважением,

Адиля Намазова - академик, заслуженный деятель науки

Наргиз Ахундова - академик

Дильгам Тагиев - вице-президент НАНА, директор Института катализа и неорганической химии, академик

Лятиф Гусейнов - судья Европейского суда по правам человека, доктор юридических наук, профессор

Бахтияр Садыгов - депутат Милли Меджлиса, главный редактор газеты "Азербайджан", заслуженный журналист

Бахтияр Алиев - председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса, член-корреспондент НАНА, заведующий кафедрой Бакинского государственного университета

Адалят Мурадов - ректор Азербайджанского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор

Натиг Джавадов - генеральный директор Национального аэрокосмического агентства, профессор, действительный член Международной и Азербайджанской инженерной академии

Габиб Гасанов - председатель Бакинского военного суда

Ариф Бабаев - профессор, народный артист, заведующий кафедрой мугама Национальной консерватории

Мансум Ибрагимов - профессор, народный артист

Рамиз Гулиев - народный артист, лауреат Государственной премии

Назим Алиев - доктор юридических наук

Габиль Гурбанов - доктор юридических наук, профессор, председатель Организации профсоюза НАНА

Мехиш Ахмедов - доктор экономических наук, профессор

Мурсал Алиев - доктор технических наук

Шахин Рустамов - заместитель руководителя аппарата Конституционного суда Азербайджанской Республики

Бахшеиш Аскеров - доктор философии по юридическим наукам

Фикрет Алиев - судья

Чингиз Искендеров - судья

Тогрул Рагимов - главный консультант председателя ОАО "Азеришыг"

Ильхам Гусейнов - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики

Ихтияр Гусейнли - заслуженный журналист Азербайджанской Республики

Авез Микаилов - председатель Совета аксакалов района

Аллахверен Алиев - председатель Агдамской районной организации ПЕА

Айбениз Джафарова - представитель интеллигенции

Гюльнура Мурадова - заслуженный учитель

Тунзаля Велимамедова - заслуженный учитель

Эльмир Мамедов - аксакал

Тапдыг Гарашев - аксакал

Гамза Алиев - аксакал

Низами Садыгов - аксакал

Зульфи Гасымов - аксакал

Мисирхан Мисирханов - аксакал

Мариф Гусейнов - аксакал

Салим Азимов - аксакал

Мир Юсиф Алиев - аксакал

Ильяс Багиров - аксакал, врач

Гусейналы Гусейнов - кандидат химических наук

Худу Худиев - врач

Джейран Алиева - директор ковроткаческого предприятия

Арзу Рагимова - председатель Совета женщин

Эльза Исаева - заслуженный учитель

Гюльяз Гурбанова - представитель интеллигенции

Чимназ Алиева - представитель интеллигенции

Шахин Гасымов - аксакал

Ровшан Джавадов - кандидат психологических наук

Тайяр Байрамов - заслуженный артист

Фехруз Мамедов - заслуженный артист

Айгюн Байрамова - народная артистка

Назакет Теймурова - народная артистка

Сабухи Ибаев - заслуженный артист

Эльнур Зейналов - заслуженный артист

Джабир Абдуллаев - заслуженный артист

Мустафа Мустафаев - писатель-публицист

Эльза Гайбалыева - ханенде", - говорится в письме.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЮНФПА передал Туркменистану медицинское оборудование
ЮНФПА передал Туркменистану медицинское оборудование
В Туркменистане сдано в эксплуатацию предприятие по производству железобетонных изделий
В Туркменистане сдано в эксплуатацию предприятие по производству железобетонных изделий
В Туркменистане избран первый постоянный представитель при Агентстве по возобновляемой энергии
В Туркменистане избран первый постоянный представитель при Агентстве по возобновляемой энергии
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане с сегодняшнего дня обязательно ношение защитных масок в закрытых помещениях и на открытых пространствах (ФОТО) Общество 00:59
Ограничение на пассажироперевозки в бакинском метро продлено до 28 декабря Общество 00:55
Группа представителей интеллигенции Агдама направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 00:46
Бинали Йылдырым поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 00:39
Скончался корифей азербайджанского телевидения Сабир Алескеров: Столько желаний претворилось в жизнь... Социум 00:34
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель Энергетика 00:21
"Азерэнержи" набирает кадры для работы на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 00:14
В Азербайджане увеличилось производство молока Бизнес 00:01
Озвучены предложения по решению вопросов занятости на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 00:01
В Казахстане реализуется проект по созданию системы управления процессом разработки месторождения Энергетика 00:01
Азербайджанская община Нагорного Карабаха запустила новый проект (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Грузия возглавит конференцию Организации экономического сотрудничества Грузия 20 ноября 23:56
Обсуждены возможности азербайджано-британского сотрудничества в сфере ВИЭ Энергетика 20 ноября 23:49
Всемирный банк готов продолжить плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном Кыргызстан 20 ноября 23:48
Утвержден План мероприятий Минобразования «Об отражении исторической победы азербайджанского народа в образовании» Общество 20 ноября 23:43
Агдамский район станет важнейшим транспортным хабом в регионе – политолог Нагорно-карабахский конфликт 20 ноября 23:40
В Азербайджане утвержден новый стандарт качества пшеницы Экономика 20 ноября 23:31
В школах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут внедрены современные технологии Общество 20 ноября 23:26
Эксперты ИСЕСКО готовы организовать исследовательскую поездку на освобождённые от оккупации территории Азербайджана Социум 20 ноября 23:20
Оглашены результаты экологических мониторингов в освобожденном от армянской оккупации Губадлы Общество 20 ноября 23:20
Подтверждая обязательство по защите культурных ценностей, ЮНЕСКО предлагает всем сторонам направить миссию на места - Нагорный Карабах Общество 20 ноября 23:06
За истекший период 2020 года в Азербайджане на 8 оборонительных позициях построены военно-бытовые комплексы Политика 20 ноября 22:46
В Азербайджане сократилось производство напитков Бизнес 20 ноября 22:45
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Праге Общество 20 ноября 22:36
В Азербайджане утверждены поправки в закон "О государственной пошлине" Экономика 20 ноября 22:36
С 2021 г. в Азербайджане будет ограничена продажа полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды Общество 20 ноября 22:30
В Азербайджане будут усовершенствованы образовательные программы и учебники по естественным наукам Общество 20 ноября 22:26
В Азербайджане растет производство метанола Бизнес 20 ноября 22:15
ЮНФПА передал Туркменистану медицинское оборудование Бизнес 20 ноября 21:59
Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана провел онлайн-встречу с соотечественниками, проживающими в Украине Общество 20 ноября 21:56
Выплата субсидий фермерам начнется в декабре - минсельхоз Азербайджана Экономика 20 ноября 21:29
В Туркменистане сдано в эксплуатацию предприятие по производству железобетонных изделий Бизнес 20 ноября 21:21
В Туркменистане избран первый постоянный представитель при Агентстве по возобновляемой энергии Энергетика 20 ноября 21:20
Освобождение от оккупации Агдамского района – огромная политическая победа Азербайджана - Сергей Марков Нагорно-карабахский конфликт 20 ноября 21:19
Туркменистан и МВФ нацелены на привлечение инвестиций в совместные проекты Финансы 20 ноября 21:03
Новый орфографический словарь азербайджанского языка уже направлен в печать Общество 20 ноября 20:57
По выходным до 28 декабря Центры Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" работать не будут Общество 20 ноября 20:46
Италия поддерживает развитие торгово-экономического сотрудничества с Ираном Иран 20 ноября 20:45
Ни один из разрушенных армянами домов им не принадлежал - азербайджанская переселенка из Агдама Общество 20 ноября 20:40
Все заложники из здания филиала "Эм-Би-Си" в Грузии освобождены, нападавший задержан Грузия 20 ноября 20:32
Центробанк Азербайджана планирует привлечь на депозитном аукционе 100 млн манатов Финансы 20 ноября 20:23
Если водитель в машине один, ему не обязательно быть в маске - МВД Азербайджана Общество 20 ноября 20:19
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора - Распоряжение Политика 20 ноября 20:12
Французская Le Monde пишет об освобождении от армянской оккупации Агдамского района Азербайджана (ФОТО) Политика 20 ноября 20:10
Путин провел совещание по Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 20 ноября 20:06
Президенту Ильхаму Алиеву отрапортовано об освобождении Агдама от оккупации (ВИДЕО) Политика 20 ноября 20:06
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 20 ноября 19:59
Азербайджанская армия водрузила флаг Азербайджана в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО) Политика 20 ноября 19:56
Мы рождаемся и умираем со словами: "Карабах – это Азербайджан!" - уроженец Агдама, заслуженный артист Тайяр Байрамов Интервью 20 ноября 19:45
В Баку доставлены новые лифты (ФОТО) Экономика 20 ноября 19:00
В SOCAR обсудили финансово-хозяйственную деятельность за 9 месяцев текущего года (ФОТО) Энергетика 20 ноября 18:47
ООО "Тойота Кавказ" планирует открытие нового официального представительства в Батуми Бизнес 20 ноября 18:36
Высокомерная и наивная дипломатия Макрона Европа 20 ноября 18:33
Стоимость жилья на вторичном рынке Баку увеличилась Бизнес 20 ноября 18:30
В Азербайджане более половины инвестиций приходится на частный сектор Финансы 20 ноября 18:24
Генпрокуратура Азербайджана обратилась к России в связи с преступлениями Семена Пегова и Семена Багдасарова Общество 20 ноября 18:18
В выходные в Баку будет приостановлена деятельность всех маршрутных автобусов - БТА Общество 20 ноября 17:58
Захват заложников в Тбилиси, идет спецоперация (ВИДЕО) Грузия 20 ноября 17:52
Председатель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Великобритании поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 20 ноября 17:46
ОАО “Азерсу” выделит около 1,5 млн. манатов на улучшение водоснабжения Бизнес 20 ноября 17:38
ЕС поднимет на G20 вопрос о массовом производстве доступных по цене вакцин от коронавируса Европа 20 ноября 17:35
Туркменистан заключит контракты на закупку химических средств для борьбы с сельхозвредителями Бизнес 20 ноября 17:33
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 20 ноября 17:31
Армяне хотели уничтожить азербайджанский народ, но сами оказались на грани коллапса – уроженец Агдама, председатель Гильдии продюсеров Мушфиг Хатамов Интервью 20 ноября 17:31
Туркменистан импортировал большой объем растительных масел из ЕАЭС Бизнес 20 ноября 17:27
Азербайджанские банки сократили куплю-продажу иностранной валюты Финансы 20 ноября 17:18
Пропускная способность TANAP в 2021 году составит 12,2 млрд кубометров Энергетика 20 ноября 17:09
Алмалыкский ГМК готовится к размещению акций на международных рынках капитала Узбекистан 20 ноября 17:08
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Агдамского района (ФОТО) Политика 20 ноября 17:06
В Иране представили первую автоматическую коробку передач Экономика 20 ноября 17:05
Правительство Грузии снимает ограничения на время второго тура парламентских выборов Грузия 20 ноября 17:01
В Азербайджане выставят на аукцион свыше 40 гособъектов Бизнес 20 ноября 16:52
Сегодня каждого азербайджанца переполняет чувство гордости - учитель истории из Агдама Общество 20 ноября 16:50
Украина увеличила импорт нефти из Азербайджана Энергетика 20 ноября 16:44
МВФ продолжает оказывать помощь в совершенствовании методов сбора статистики цен в Узбекистане Узбекистан 20 ноября 16:42
Дневной курс маната к доллару остался стабильным - Центробанк Азербайджана Финансы 20 ноября 16:40
Великобритания заинтересованна в инвестировании в недропользование Казахстана Бизнес 20 ноября 16:39
Акмолинская область в лидерах по производству полуобработанного золота в РК Казахстан 20 ноября 16:36
Великобритания назвала основные элементы товарооборота с Туркменистаном Бизнес 20 ноября 16:35
В Азербайджане выявлено еще 3169 случаев заражения коронавирусом, 1404 человека вылечились Общество 20 ноября 16:34
Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса США 20 ноября 16:29
Туркменистан и ООН рассмотрели результаты Совместного плана действий текущего года Бизнес 20 ноября 16:28
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медицинского оборудования Тендеры 20 ноября 16:28
Счастье, что Карабах освобожден, и наше поколение стало свидетелем этих событий – уроженка Агдама, заслуженная актриса Алмаз Мустафаева Социум 20 ноября 16:26
Погибшие от армянской агрессии в населенных пунктах вдали от линии фронта считаются шехидами - Кабмин Азербайджана Политика 20 ноября 16:25
Российское телевидение подготовило передачу об азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове (ФОТО/ВИДЕО) Общество 20 ноября 16:23
Все медучреждения Грузии обязали лечить инфицированных COVID-19 пациентов Грузия 20 ноября 16:14
Уроженец Агдама, народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев о выступлении под пулями и мечте о родном крае... Интервью 20 ноября 16:05
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении армян, поджегших леса на оккупированных территориях Нагорно-карабахский конфликт 20 ноября 16:04
Прекрасная возможность получить в подарок платежную карту AmEx! Общество 20 ноября 16:02
«Лаборатория Касперского»: лишь в одной из шести компаний поощряют инновационные идеи на всех уровнях Общество 20 ноября 15:58
Подписаны казахстанско-российские меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации ИКТ 20 ноября 15:54
Канадская BitCan поддерживает SOCAR в проекте расширения газохранилища в Турции Энергетика 20 ноября 15:50
Азербайджан нарастил импорт бензина АИ-95 из Ирана Энергетика 20 ноября 15:46
Партия "Ени Азербайджан" - источник вдохновения и наших успехов - Али Ахмедов Политика 20 ноября 15:43
Азербайджан увеличил импорт АИ-95 из России в 2,2 раза Энергетика 20 ноября 15:27
Руфиз Хафизоглу ответил на вопросы телеканала "Аль-Арабия" ОАЭ (ВИДЕО) Политика 20 ноября 15:26
Если не принять необходимые меры, число зараженных COVID-19 может удвоиться - ВОЗ Общество 20 ноября 15:24
Командующий войсками МЧС Азербайджана встретился в Шуше с начальником департамента МЧС России Политика 20 ноября 15:18
Услуга «Мобильная Оплата» теперь стала доступна и абонентам фактурной линии Azercell! Общество 20 ноября 15:07
Все новости