Группа представителей интеллигенции Агдама направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Группа представителей интеллигенции Агдама направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляем Вас по случаю грандиозной военной победы, завоеванной благодаря Вашему таланту победоносного полководца нашей славной армией на Карабахском фронте.

Справедливой Отечественной войной Вы положили конец конфликту, продолжающемуся на протяжении двух столетий, беспощадной разлуке, которая длилась более 30 лет. Освободив Карабах, Вы написали самую священную страницу нашей истории и стали автором этой славной летописи. Возвысив в Шуше флаг Азербайджана, являющийся символом государственности, Вы гордо заявили всему миру, что хозяином всего Карабаха является именно азербайджанский народ.

Господин Верховный главнокомандующий-победоносец.

То, что в цикле побед, завоеванных в Отечественной войне, есть и Агдамский район, подарило всей общественности страны чувство безграничной радости и гордости. А чувства, которые испытываем мы - агдамцы, невозможно передать словами. День, когда наша могущественная армия вошла на освобожденные от оккупации территории Агдамского района после 27-летней разлуки, стал самым счастливым днем, вызывающим гордость у наших жителей.

Агдамцы всегда были преданы традициям государственности Гейдара Алиева – политическому курсу Президента Ильхама Алиева. Благодаря большой заботе великого лидера в 70-80 годах прошлого столетия Агдам пережил период несравненного развития и созидания. Гейдар Алиев превратил Агдам в сильную, неприступную крепость. Не случайно, что в начале 90-х годов прошлого столетия, когда в нашей стране царил хаос, она находилась на грани войны, один из первых митингов, организованных с целью приглашения великого лидера к власти, прошел именно в Агдаме под лозунгом "Наше спасение только с Гейдаром Алиевым".

С начала этой несправедливой войны жители Агдама чуть ли не с голыми руками, с примитивным оружием бросились в бой, более 6 тысяч сыновей стали шехидами, тысячи людей - инвалидами. Однако ситуация, когда страна осталась фактически без руководства, привела к тому, что находящийся лицом к лицу с врагом Агдам оказался без поддержки. К сожалению, Армения, воспользовавшись царящим в стране хаосом, при содействии своих покровителей оккупировала Агдам.

После возвращения великого лидера к власти агдамцам, которые уже находились в статусе вынужденных переселенцев, была оказана большая забота и поддержка. Гейдар Алиев вновь стал опорой агдамцев, постоянно оказывал помощь в решении проблем, с которыми они сталкивались.

Мы поверили в Вас так же, как верил Вам великий лидер, на выборах мы всегда единогласно поддерживали Вас. Вы также продолжаете эту традицию общенационального лидера. Благодаря Вам десятки тысяч агдамцев были обеспечены квартирами в новых заложенных городках, а также государственными пособиями, социальной помощью, их жизнь значительно улучшилась.

Наконец, Вы сегодня вернули нас на родную землю наших отцов и предков – в наш Агдам!

Уважаемый Президент.

Не хватает слов, чтобы выразить любовь и уважение всего населения Агдама к Вам и дорогой Мехрибан ханым Алиевой. Благодаря Вашей отваге полководца, лидерским способностям, дипломатическому таланту, в судьбе агдамцев начинается новая веха. Мы не только прощаемся с жизнью беженца, но и получаем возможность вновь обустроить свой родной край.

Уверены, что точно так же, как великий лидер Гейдар Алиев в 70-80-е годы прошлого столетия превратил Агдам в один из самых благоустроенных, процветающих регионов Азербайджана, Вы так же в кратчайшие сроки вновь возродите Агдам как один из самых развитых, благоустроенных центров всего Кавказа.

Уважаемый Президент,

От имени сотен тысяч жителей Агдама выражаем Вам и уважаемой Мехрибан ханым Алиевой вечную признательность за то, что победоносно вернули нам родной край. Мы в долгу перед Вами.

Агдамцы всегда были едины с Вами, с курсом государственности Гейдара Алиева, и впредь будут преданно, самоотверженно идти по этому пути.

С уважением,

Адиля Намазова - академик, заслуженный деятель науки

Наргиз Ахундова - академик

Дильгам Тагиев - вице-президент НАНА, директор Института катализа и неорганической химии, академик

Лятиф Гусейнов - судья Европейского суда по правам человека, доктор юридических наук, профессор

Бахтияр Садыгов - депутат Милли Меджлиса, главный редактор газеты "Азербайджан", заслуженный журналист

Бахтияр Алиев - председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса, член-корреспондент НАНА, заведующий кафедрой Бакинского государственного университета

Адалят Мурадов - ректор Азербайджанского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор

Натиг Джавадов - генеральный директор Национального аэрокосмического агентства, профессор, действительный член Международной и Азербайджанской инженерной академии

Габиб Гасанов - председатель Бакинского военного суда

Ариф Бабаев - профессор, народный артист, заведующий кафедрой мугама Национальной консерватории

Мансум Ибрагимов - профессор, народный артист

Рамиз Гулиев - народный артист, лауреат Государственной премии

Назим Алиев - доктор юридических наук

Габиль Гурбанов - доктор юридических наук, профессор, председатель Организации профсоюза НАНА

Мехиш Ахмедов - доктор экономических наук, профессор

Мурсал Алиев - доктор технических наук

Шахин Рустамов - заместитель руководителя аппарата Конституционного суда Азербайджанской Республики

Бахшеиш Аскеров - доктор философии по юридическим наукам

Фикрет Алиев - судья

Чингиз Искендеров - судья

Тогрул Рагимов - главный консультант председателя ОАО "Азеришыг"

Ильхам Гусейнов - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики

Ихтияр Гусейнли - заслуженный журналист Азербайджанской Республики

Авез Микаилов - председатель Совета аксакалов района

Аллахверен Алиев - председатель Агдамской районной организации ПЕА

Айбениз Джафарова - представитель интеллигенции

Гюльнура Мурадова - заслуженный учитель

Тунзаля Велимамедова - заслуженный учитель

Эльмир Мамедов - аксакал

Тапдыг Гарашев - аксакал

Гамза Алиев - аксакал

Низами Садыгов - аксакал

Зульфи Гасымов - аксакал

Мисирхан Мисирханов - аксакал

Мариф Гусейнов - аксакал

Салим Азимов - аксакал

Мир Юсиф Алиев - аксакал

Ильяс Багиров - аксакал, врач

Гусейналы Гусейнов - кандидат химических наук

Худу Худиев - врач

Джейран Алиева - директор ковроткаческого предприятия

Арзу Рагимова - председатель Совета женщин

Эльза Исаева - заслуженный учитель

Гюльяз Гурбанова - представитель интеллигенции

Чимназ Алиева - представитель интеллигенции

Шахин Гасымов - аксакал

Ровшан Джавадов - кандидат психологических наук

Тайяр Байрамов - заслуженный артист

Фехруз Мамедов - заслуженный артист

Айгюн Байрамова - народная артистка

Назакет Теймурова - народная артистка

Сабухи Ибаев - заслуженный артист

Эльнур Зейналов - заслуженный артист

Джабир Абдуллаев - заслуженный артист

Мустафа Мустафаев - писатель-публицист

Эльза Гайбалыева - ханенде", - говорится в письме.