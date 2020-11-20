Азербайджанская армия водрузила флаг Азербайджана в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России, подразделения азербайджанской армии, вошедшие 20 ноября в Агдамский район, провели ряд мероприятий на территории.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, для обеспечения безопасного движения азербайджанских войск в этом направлении в ночное время было произведено разминирование местности, завершены инженерно-саперные работы, и дороги по маршруту движения подготовлены к эксплуатации. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по дислокации личного состава и бронетехники азербайджанских подразделений на территории.

Освобожденный от оккупации Агдамский район полностью перешел под контроль азербайджанской армии. В центре города Агдам был поднят Государственный флаг Азербайджана, исполнен Государственный гимн и было отрапортовано Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву об освобождении района от оккупации.

Азербайджанскими военнослужащими была проведена очистка мечети Джума и её территории, в мечети был произнесен азан и совершен пятничный намаз.

(Текст: Турал Гараджаев)