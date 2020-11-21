В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю победы

БАКУ /Trend/ - Бывший министр иностранных дел Румынии, бывший член Европейского парламента Рамона Николь Манеску направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство господин Президент.

Для меня честь и радость поздравить Вас и народ Азербайджана в этот исторический период освобождения ваших территорий, находящихся под оккупацией Армении.

Ваша решительность, категоричность в связи с обеспечением Вашей территориальной целостности, Ваше мужество в дипломатической и военной сферах в настоящее время определяют современную историю Азербайджана. Несомненно, в истории своего народа Вы навсегда останетесь спасителем.

Кроме того, народ Азербайджана продемонстрировал всему миру главные особенности величия народа – чувство отваги и высокого патриотизма.

В связи с многочисленными человеческими потерями выражаю глубокие соболезнования Вам и членам семей погибших.

Как румынский друг Азербайджана еще раз поздравляю Вас с тем, что Вы показали пример всему миру, и выражаю признательность Вашему превосходительству", - говорится в поздравительном письме.

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Депутат парламента Ирака Мухтар Махмуд аль-Мусави направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство.

Поздравляю азербайджанский народ и Вас с днем Победы и освобождением от оккупации Ваших земель.

Желаем дружественному народу Aзербайджана достойной и благополучной жизни", - говорится в поздравительном письме.

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Бывший Президент Латвийской Республики, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

Лично от своего имени, от имени нашего сопредседателя Исмаила Серагельдина и всех членов Попечительского совета испытываю честь передать Вашему превосходительству обращение, единогласно принятое на 17-м международном собрании Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви.

Мы передаем искренние поздравления азербайджанскому народу, Вам как Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, по случаю освобождения Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий Азербайджана, которые Армения, вопреки международному праву, держала под оккупацией около 30 лет. Мы поздравляем Азербайджан с убедительной победой, завоеванной в результате важных усилий, приложенных по восстановлению территориальной целостности страны, а также по случаю подписания совместного трехстороннего соглашения с Арменией и Российской Федерацией с целью стабилизации ситуации и предотвращения кровопролития.

Мы выражаем Вам глубокое соболезнование в связи с человеческими жертвами во время последнего столкновения, а также убийством гражданских лиц в историческом городе Гянджа, расположенном вне зоны конфликта. С удивлением и большим беспокойством встречаем разрушения и акты вандализма, умышленно учиненные армянами, покидающими оккупированные территории. Мы верим, что несмотря на эти нечеловеческие действия и их плачевные последствия, под Вашим мудрым и гуманным руководством реконструкция, возвращение людей на родные земли, а также установление мира и спокойствия станут приоритетными вопросами в повестке дня Вашей страны.

В этот непростой период 2020 года с целью доведения в связи с этим наших месседжей до мировой общественности мы организуем в Международном центре Низами Гянджеви международные онлайн-дебаты, распространяем статьи и онлайн-заявления. Мы продолжаем проводимую нами на международном уровне пропагандистскую работу и в ходе наших контактов на самом высоком уровне, в лучшем виде доводим до внимания мировой общественности имена Низами и Азербайджана.

От имени всех членов Международного центра Низами Гянджеви желаем Вашему превосходительству крепкого здоровья, а Вашему государству - безопасности и благополучия", - говорится в поздравлении.