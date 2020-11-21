На республиканском совещании Оперштаба при Кабмине Азербайджана обсуждена ситуация с пандемией (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 14:59)

БАКУ /Trend/ - Сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова проведено республиканское совещание Оперативного штаба с участием членов Штаба, глав исполнительной власти 68 городов и районов, начальников местных филиалов МВД СГБ, городских и районных прокуроров, руководителей отделений здравоохранения и санитарно-эпидемиологических станций, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что вопрос борьбы с пандемией вновь на повестке дня, необходимо мобилизовать все возможности в этом направлении.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией на территории страны за последние несколько недель, вызванной пандемией, динамикой заражаемости, работой, проводимой в сфере здравоохранения, контролем над соблюдением требований карантинного режима и др.

Отдельно была обсуждена ситуация в городах и районах, где особенно высокий уровень инфицирования.

На совещании было принято решение, основой которого стали города и районы, где высокий уровень инфицирования и уже введен ужесточенный карантинный режим, об усилении на всей территории страны контроля над всеми требованиями карантинного режима, включая новые правила ношения масок, а также расширена просветительская работа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)