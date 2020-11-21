Президент Ильхам Алиев: Положения заявления выполняются успешно

БАКУ /Trend/- Положения заявления выполняются успешно и это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

«Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд, положения заявления выполняются успешно и это еще раз демонстрирует готовность и азербайджанской, и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование.

Я вам в прошлый раз рассказывал о нашей позиции по нагорно-карабахскому конфликту. Вы нас посещали в конце августа. Тогда и в июле, и в августе были две попытки военной провокации, вооруженной провокации против Азербайджана. Одна была совершена на границе в Товузском районе, другая – в августе, та была в июле, а в августе была попытка проникновения диверсионной группы вооруженных сил Армении через линию соприкосновения и глава этой группы был задержан и его показания свидетельствовали именно о намерении устроить вооруженную провокацию. Эта политика продолжалась и закончилась тем, что в конце сентября наши населенные пункты были в очередной раз атакованы армянскими вооруженными силами и нам пришлось дать им достойный ответ. Ну что произошло после, мы все хорошо знаем», - сказал глава государства.