Президент Ильхам Алиев: И Россия, и Турция будут участвовать в мерах по соблюдению перемирия и контролю над перемирием

БАКУ /Trend/ - То, что и Россия, и Турция, две дружественные для нас страны – два наших соседа будут участвовать в мерах по соблюдению перемирия и контролю над перемирием – это говорит об укреплении формата взаимодействия между двумя нашими соседними странами, а также и в рамках регионального сотрудничества.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

«Мы приветствуем активный ход переговоров между Российской Федерацией и Турцией по созданию на территории Азербайджана центра по наблюдению за прекращением огня. Считаем это очень важным элементом укрепления стабильности и безопасности в этом регионе. Также мы благодарны руководству Турции и лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за его участие в создании предпосылок для прекращения военных действий. И то, что и Россия, и Турция, две дружественные для нас страны – два наших соседа будут участвовать в мерах по соблюдению перемирия и контролю над перемирием – это также говорит об укреплении формата взаимодействия между двумя нашими соседними странами, а также и в рамках регионального сотрудничества. Надеюсь, что сегодняшнее прекращение огня и дальнейшие наши планы по нормализации отношений с Арменией, если будут восприняты армянской стороной позитивно, могут создать новую ситуацию в регионе, ситуацию сотрудничества, ситуацию укрепления стабильности и безопасности. От этого выиграют все. И народы, населяющие наш регион, и наши соседи, и в целом мир будет более безопасным», - сказал Президент Ильхам Алиев.