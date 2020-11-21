Президент Ильхам Алиев: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая

БАКУ /Trend/ - В регионе создалась новая ситуация, многообещающая.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Уверен, что позитивные тенденции будут нарастать. Во всяком случае Азербайджан к этому готов и мы подробно обсудим сегодня наше видение того, как мы думаем будет развиваться регион. Конечно, трехстороннее заявление является важным шагом в деле установления прочного и долгосрочного мира в нашем регионе. Хотел бы особо отметить личную роль Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который очень активно, эффективно участвовал в выработке текста соглашения, и тот факт, что соглашение успешно реализуется, во многом зависит именно от того, что под этим текстом есть также и подпись Президента Российской Федерации.

Также хотел бы отметить важную роль, которую сыграл Президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган в деле укрепления мер безопасности в регионе. И в целом, думаю, что формат сотрудничества и в плане миротворческой миссии, и в плане долгосрочного сотрудничества в регионе сегодня приобретает новые очертания. Я думаю, что это отвечает коренным интересам стран региона, поскольку в нашем регионе, естественно, страны региона должны играть главенствующую роль, и в том числе в вопросах укрепления безопасности. То, что было согласовано в трехстороннем заявлении, говорит о том, что при наличии доброй воли и конструктивного подхода можно решать вопросы, которые казались прежде нерешаемыми», - сказал глава государства.