В основном с этой позиции армяне атаковали мирное население Азербайджана - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Посещение представителями дипломатического корпуса одной из самых мощных военных позиций в освобожденном от армянской оккупации Физули. В основном с этой позиции они атаковали мирное население Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, посетивший Физулинский район с иностранными дипломатами и военными атташе.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Армения вложила значительные средства в создание этой ненужной военной инфраструктуры для продолжения оккупации.