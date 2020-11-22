В основном с этой позиции армяне атаковали мирное население Азербайджана - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Посещение представителями дипломатического корпуса одной из самых мощных военных позиций в освобожденном от армянской оккупации Физули. В основном с этой позиции они атаковали мирное население Азербайджана.
Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, посетивший Физулинский район с иностранными дипломатами и военными атташе.
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Армения вложила значительные средства в создание этой ненужной военной инфраструктуры для продолжения оккупации.
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