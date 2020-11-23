МГ ОБСЕ должна содействовать переговорам по долгосрочному и устойчивому урегулированию карабахского конфликта - посол Германии (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с послом Германии в Азербайджане доктором Вольфгангом Манигом

- Каковы цели Германии в период председательства в Комитете министров Совета Европы и как страна собирается их достичь?

- Германия будет укреплять позиции Совета Европы, сосредоточив внимание на инициативах, обеспечивающих лучшую защиту граждан государств-членов Совета Европы. Германия разделяет мнение Азербайджана о том, что только международный порядок, основанный на правилах, может предотвратить опасные события. Соблюдение международного права является предпосылкой обеспечения мира и доверия между людьми. Благодаря нашей общей приверженности многосторонности Совет Европы продолжает оставаться уникальным инструментом стабилизации международных отношений, предлагая также прямые преимущества гражданам, проживающим в наших государствах-членах.

Мое правительство будет активно стремиться к диалогу со всеми другими государствами-членами. Мы намерены укреплять верховенство закона и демократию, пересматривая международно-правовые инструменты с целью борьбы с ненавистнической риторикой, с одной стороны, и защиты свободы выражения мнений - с другой. Отмечу, что Германия вносит взносы в Целевой фонд по правам человека. С помощью специального счета ЕСПЧ Германия дает возможность государствам-членам добиваться прогресса и улучшать свои показатели. В двустороннем порядке именно для этой цели я веду диалог с министром юстиции Азербайджана и с делегацией Совета Европы в Баку, чтобы продолжить наше сотрудничество в реформировании судебной системы. И, наконец, что не менее важно, молодому поколению нужны ответы на вызовы 21 века. В рамках нашей программы «Вы - Европа!» правительство Германии будет способствовать молодежному обмену с помощью Европейского молодежного фонда. Отмечу, что мы ценим политику Азербайджана в отношении меньшинств. В Европе этому примеру следуют не везде, мы хотим изменить это, и в особенности во время пандемии CoViD-19 защита меньшинств имеет решающее значение. Наконец, мы должны добиться прогресса в борьбе с насилием в семье и защите детей, как это предусмотрено в Конвенциях Совета Европы.

- Каким образом Германия в этот период будет укреплять отношения Европы со своими восточными соседями, в особенности с Азербайджаном?

- Германия и Азербайджан сотрудничают в рамках программы «Восточного партнерства» ЕС. Помимо этого партнерства, Германия намерена создать общеевропейское пространство равных прав и взаимного уважения. В рамках Совета Европы мы приглашаем все государства-члены работать вместе, чтобы достичь наивысшего уровня защиты наших граждан и стать устойчивыми к таким проблемам, как расизм, бытовое насилие, насилие в отношении детей, дискриминация меньшинств, торговля людьми. Я убежден, что такой подход также поможет Азербайджану и его западному соседу Армении объединиться для создания процветающего и мирного Южного Кавказа вместе с их общим партнером Грузией.

- Статистические данные показывают, что Германия вошла в ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана в период с января по октябрь 2020 года. Какие задачи стоят перед двумя странами для дальнейшего увеличения существующего товарооборота в ближайшие годы?

- Для Германии Азербайджан является важнейшим торговым партнером на Южном Кавказе. Азербайджано-германская торгово-промышленная палата (AHK) - уникальный инструмент, предлагающий возможности ведения бизнеса немецким компаниям в Азербайджане и азербайджанским компаниям в Германии. С завершением строительства ТАР газ из Азербайджана станет намного проще направлять в Германию. Помимо цифр, прямые инвестиции Германии в Азербайджан нуждаются также в надежном правовом обеспечении. Под нашим председательством в Комитете министров Совета Европы Германия уже начала диалог с министерством юстиции Азербайджана, чтобы продолжить наше сотрудничество в реформировании судебной системы. Кроме того, AHK сотрудничает с министерством образования и министерством экономики в целях совершенствования профессионального обучения.

- Какие сферы в Азербайджане сейчас приоритетны для инвесторов из Германии?

- Немецкие инвестиции в настоящее время сосредоточены в нефтегазовой, финансовой и консалтинговой сферах. Торговля по-прежнему важнее. Я надеюсь, что продолжение реформ, особенно в отношении государственных предприятий, сделает инвестиции в другие сектора более привлекательными.

- Азербайджан собирается запустить «Южный газовый коридор», по которому газ из бассейна Каспийского моря впервые будет доставлен в Европу. Как Германия оценивает вклад этого проекта в стратегию энергетической безопасности и диверсификации Европы?

- Для Германии «Южный газовый коридор» играет важную роль в диверсификации наших энергопоставок. Как хорошо известно, Германия, несмотря на недостоверную информацию, распространившуюся ранее, не зависит только от одного провайдера. Хотя существуют длительные связи с крупным поставщиком электроэнергии, который также инвестировал в энергетическую инфраструктуру Германии, у Германии всегда было множество поставщиков. «Южный газовый коридор» еще больше расширит эту диверсификацию.

- Как Германия и Азербайджан сотрудничают в энергетической сфере? Какими вы видите перспективы сотрудничества в сфере альтернативной энергетики?

- Особый диалог налажен между министерством энергетики Азербайджана и Немецким энергетическим агентством DENA, принадлежащим Федеральному правительству. Двумя партнерами было осуществлено несколько проектов и форумов по возобновляемым источникам энергии для поставки возобновляемых источников энергии в муниципалитеты. Город Баку был одним из участников. В период с марта по ноябрь 2020 года DENA и министерство энергетики определили направления будущего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, включая практические бизнес-модели. Азербайджан предлагает огромное количество возобновляемых источников энергии. Вместе Германия и Азербайджан могут найти креативные решения для современной, экологически чистой и устойчивой энергетической политики.

- Какие возможности вы видите для двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства?

- Совсем недавно я обсудил с министром сельского хозяйства Азербайджана перспективы сотрудничества в этой важной сфере. Соотношение между занятостью в сельскохозяйственном секторе и его вкладом в ВВП все еще неудовлетворительное. В современном мире сельское хозяйство является интересной сферой для инвестиций и занятости. Это связано с высокими технологиями - не повторяя ошибок крупных агропромышленных предприятий, но извлекая уроки из негативных событий в этой сфере в других частях Европы. Германия поддерживает правительство Азербайджана в экономической диверсификации. Современное сельское хозяйство защищает окружающую среду, гарантирует биоразнообразие и обеспечивает здоровую пищу для местных и иностранных потребителей. Даже здесь председательство Германии в Комитете министров Совета Европы будет играть определенную роль: чтобы привлечь граждан государств-членов Совета Европы к участию в жизни своих обществ и ответственным действиям, организации гражданского общества могут действовать как связующее звено между государственной политикой и благосостоянием как фермеров, так и потребителей. Председательство Германии уже начало диалог с НПО, в том числе с теми, которые задействованы в охране окружающей среды, в здравоохранении, расширении прав и возможностей женщин, что имеет особое значение в сельской местности.

- После почти 30-летней оккупации Азербайджан освободил свои земли, которые очень богаты природными ресурсами и имеют множество инвестиционных возможностей. Заинтересована ли Германия в участии в развитии этих регионов в краткосрочной или долгосрочной перспективе?

- Германия приветствует трехстороннее заявление, подписанное 9 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Россией. Заявление, среди прочего, откроет путь к оказанию гуманитарной помощи. Германия предоставила Международному комитету Красного Креста 2 миллиона евро для помощи пострадавшим от конфликта. Однако мы также отмечаем, что мандат Минской группы ОБСЕ еще не исчерпан: Минская группа и ее сопредседатели должны содействовать переговорам по долгосрочному и устойчивому урегулированию конфликта, включая урегулирование прав и обязанностей людей, проживающих в зоне конфликта. Это, безусловно, займет некоторое время, включая возвращение тех, кто был вынужден покинуть свои дома десятилетия или всего несколько недель назад. Необходимо провести разминирование в семи регионах, которые в последние десятилетия находились под оккупацией. Поэтому оценивать ситуацию и давать рекомендации компаниям по поводу взаимодействия пока рано. Я хотел бы подчеркнуть, что не правительство Германии, а частные компании будут принимать решения по поводу участия в этом начинании.

(Автор: Ляман Зейналова)

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