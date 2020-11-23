На странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы видеоматериалы из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдамский район (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы видеоматериалы из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдамский район, сообщает Trend.

Представляем вниманию читалелей эти кадры: