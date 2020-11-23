Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Слава Азербайджанскому флагу, Азербайджанскому солдату, Азербайджанскому народу! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в İnstagram кадрами из Агдама.

Как сообщает в понедельник Trend, в записи к видео подчеркивается : "Слава Азербайджанскому флагу, Азербайджанскому солдату, Азербайджанскому народу!

С глубоким уважением и любовью, ваша MEHRİBAN".