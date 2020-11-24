Президент Ильхам Алиев: Некоторые международные организации не желали указывать в документах кто является захватчиком

БАКУ /Trend/ - Некоторые международные организации не желали указывать в документах, принятых в связи с оккупацией, кто является захватчиком. Даже в 4 резолюциях Совета Безопасности ООН Армения не была указана как государство-оккупант. Там было написано «армянские силы».

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«На протяжении последних 17 лет мы создали правовую базу для урегулирования конфликта. Во всех своих международных контактах я доводил до моих коллег позицию Азербайджана, исторические реалии и сложившуюся ситуацию, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Можно сказать, во всех моих двусторонних международных контактах армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт занимает особое место. Достаточно посмотреть все мои выступления. Можно сказать, во всех своих выступлениях в последние 17 лет я излагал свое мнение, информировал мировую общественность по данному вопросу, потому что, к сожалению, в начале 1990-х годов в мире не было полного представления о конфликте, была искаженная информация. Была информация, вброшенная армянским лобби. Иначе американский Конгресс не принял бы известную 907-ю поправку, в то время как наши земли попадали под оккупацию. Азербайджанские земли попадали под оккупацию, а американский Конгресс признал Азербайджан как агрессора и лишил нас гуманитарной помощи. В то время этого добилось армянское лобби. Азербайджанской дипломатии просто не удалось предпринять адекватных шагов против них», - сказал глава государства.