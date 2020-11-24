Президент Ильхам Алиев: Мы ни от кого не зависим, не зависим от какой-либо страны, международной финансовой структуры

БАКУ /Trend/ - Мы ни от кого не зависим, не зависим от какой-либо страны, международной финансовой структуры.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«На протяжении этих 17 лет я всегда говорил, что мы должны придать мощный импульс экономической сфере, обеспечить экономическую независимость, и мы ее обеспечили. Сегодня мы ни от кого не зависим с экономической точки зрения. Если бы зависели, то на нас могли бы оказывать давление. Оно и так оказывалось, но это было бесполезно. Потому что использовать против нас экономический фактор бессмысленно. Мы ни от кого не зависим, не зависим от какой-либо страны, международной финансовой структуры. Напротив, теперь мы сами выступаем в качестве страны-донора, мы сами предоставляем кредиты. Наши достаточно мощные экономический потенциал и финансовые ресурсы позволили полностью обеспечить экономическую независимость. Это сыграло особую роль в достижении победы. Потому что, если бы мы не были независимыми с экономической точки зрения, то не смогли бы добиться политической независимости. Без политической независимости мы не смогли бы освободить наши земли от врага. От врага, за которым стоят большие государства, очень влиятельные круги этих государств, армянские лоббистские организации», - сказал Президент Азербайджана.